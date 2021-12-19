Das Erste: депутаты бундестага переругались из-за того, кому где сидеть

В бундестаге пересадили депутатов: голосами коалиции «Светофор» и Левой партии было принято решение передвинуть места свободных демократов в центр зала и сместить ХДС/ХСС ближе к краю, к АдГ. Как сообщает немецкий телеканал Das Erste, вопрос рассадки вызвал в парламенте крайне оживлённые дебаты, сопровождавшиеся обидами и громкими взаимными упрёками.

Оживлённые дебаты в бундестаге развернулись и по поводу рассадки депутатов. Голосами коалиции «Светофор» и Левой партии было принято решение о том, что СвДП смещается ближе к центру. Вместо позиции между Союзом ХДС/ХСС и АдГ её депутаты теперь будут сидеть между Союзом и зелёными. Вообще-то, такие вопросы решает совет старейшин, но там не удалось прийти к консенсусу.

Работы по переоборудованию зала заседаний проходят постоянно: как на этих кадрах, сделанных в октябре. Сейчас предстоит совершить основательные изменения. Благодаря голосам коалиции «Светофор» и Левой партии было принято решение переместить места СвДП в центр, а места Союза ХДС/ХСС — к АдГ.

КАТЯ МАСТ, политик СДПГ: Я могу понять, что мы тут ведём дебаты по поводу того, кто будет сидеть рядом с АдГ в немецком бундестаге, потому что именно это и есть суть вопроса, о котором мы говорим. И я понимаю каждого из присутствующих здесь, кому стыдно сидеть рядом с ними.

Принимать решение по этому поводу пленуму пришлось, потому что совет старейшин не смог прийти к единому мнению. Союз ХДС/ХСС раздосадован.

ТОРСТЕН ФРАЙ, политик ХДС/ХСС: Вы хотите вытеснить нас с наших мест на окраину пленума. Вы хотите зацементировать монолитный правительственный блок в центре. Вы хотите дать большинству здесь, в зале заседаний, центральные места, и это непорядок!

ИРЕНЕ МИХАЛИК, политик зелёных: Рассадка депутатов в немецком бундестаге не высечена в камне. Она, если говорить очень грубо, следует расположению фракций в политической системе координат — грубо говоря, но не более того.

Упрёк со стороны СвДП: Союз ХДС/ХСС тоже менял рассадку в земельном парламенте в соответствии со своими интересами.

ЙОХАННЕС ФОГЕЛЬ, политик СвДП: Не мелите вздор о высокомерии власти и отсутствии уважения. Если вы сами делаете то же самое в Гессене, дорогие коллеги из Союза, то не вам рассказывать нам о высокомерии власти, точно не вам!

В АдГ дали понять, что им в целом «плевать», кто будет сидеть рядом с ними. А в зале заседаний бундестага скоро появятся рабочие.

Дата выхода в эфир 16 декабря 2021 года.