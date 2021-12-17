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Le Figaro: склад нерассмотренных дел парализовал работу судебной системы Франции

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Французские суды не справляются с нагрузкой, несмотря на увеличение бюджета, рассказывает Le Figaro: ошибки в управлении привели к накоплению множества заведённых дел, некоторые из которых ждут рассмотрения уже 15 лет. По мнению Генеральной инспекции правосудия, сроки вынесения приговора растянулись из-за раздробленности инстанций, непропорционально большого числа адвокатов при недостатке судей, а также расширения заключительной речи адвокатов.
Le Figaro: склад нерассмотренных дел парализовал работу судебной системы Франции
Reuters

Бюджет судебной системы Франции растёт, но его всё равно недостаточно для решения всех проблем, пишет Le Figaro.

Худшая из бед, обрушившихся на французскую юриспруденцию, — складирование нерассмотренных дел, которые копятся как в уголовном, так и в гражданском судах, рассказывает издание. С июля по ноябрь этого года Генеральная инспекция правосудия посвятила этой теме два доклада. Не отрицая недостаток финансирования, в ведомстве тем не менее предупредили, что для избавления от этой напасти необходимо провести серьёзные реформы. Согласно отчёту инспекции, скопление дел порой 15-летней давности стало результатом сбоя системы управления, в том числе из-за отсутствия надёжных инструментов и справочников. Такие выводы подтверждает Счётная палата, которая в октябре раскритиковала работу как самого Министерства юстиции, так и его инстанций.
 
В своих докладах Генеральная инспекция правосудия также обличает «раздробленность инстанций различных размеров», существование «небольших структур», которые особенно пострадали от закрытия судов малой инстанции, а также «недостаточную гибкость самых крупных» судебных органов, которым до сих пор сложно выделять финансовую помощь.
 
К продолжающемуся кризису в управлении и отсутствию реогранизации на местах добавляются другие нарушения, указывает французская газета. Одна из них — «законодательная инфляция»: так, по данным Государственного совета, «с 2002-го по 2021 год число слов в статутном праве выросло на 142 процента». Главным образом это означает, что вырос объём заключительной речи адвоката и, следовательно, время, которое судьи уделяют делам, что в свою очередь удлиняет подготовку судебных решений.
 
В качестве примера инспекция рассматривает гражданские процессы, которые пострадали больше всего, в двух городах: Лилле и Мелене. В первой с 1999-го по 2019 год число страниц в заключениях адвокатов выросло на 116%, а во втором с 2003-го по 2019 год — на 104%. При этом в ведомстве составили наглядную таблицу на основе данных по стране и выяснили, что в целом 80% задержек приходится на обсуждения между адвокатами. Так, рассмотрение одного из дел, связанного со строительством, заняло 1057 дней, из которых 900 пришлось на взаимодействие между сторонами.
 
В то же время инспекция признаёт, что за последние 15 лет в уголовном суде число нерассмотренных дел действительно сократилось благодаря таким нововведениям в судебной процедуре, как упрощённое решение полицейского суда и явка с предварительным признанием вины, которая позволяет избежать судебного слушания. Тем не менее сроки вынесения приговора до такой степени растянулись из-за сложности процедуры, что свели на нет все попытки ускорить делопроизводство.
 
Последняя причина проблем французских судов, которую приводит Генеральная инспекция правосудия: сейчас как никогда много французов обращается к адвокатам за защитой. При этом, отмечают в ведомстве, наблюдается явное нарушение баланса: если в 1986 году на одного судью приходилось 2,8 адвокатов, то в 2020 году — не меньше 8. Такая ситуация привела к росту числа дел и увеличению сроков их рассмотрения, отмечает Le Figaro.
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Le Figaro Франция Европа
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