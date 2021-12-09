Вести: украинская школьница обвинила отца в домашнем насилии из-за запрета смотреть TikTok

Украинская школьница пожаловалась в полицию на домашнее насилие: девочка рассказала правоохранителям, что отец выражался в её адрес нецензурной бранью и угрожал. Как пишут «Вести», дело дошло до суда, на котором выяснилось, что папа запретил дочери играть в телефон и смотреть TikTok, а также снимать видео, поэтому она, послушав совета девочки из чата для общения, позвонила в полицию и пожаловалась. Суд, изучив материалы дела, не нашёл в действиях мужчины состава правонарушения.

Школьница из Запорожской области пожаловалась на обидевшего её отца в полицию. Как пишут «Вести», правоохранители не оставили без внимания обращение девочки и приехали к ней домой. Школьница сообщила, что отец выражался в её адрес нецензурной бранью и угрожал.

На мужчину составили протокол по статье «домашнее насилие», а на днях дело рассмотрел Приазовский районный суд.

В судебном заседании обвиняемый рассказал, что 10 октября у него произошёл конфликт с дочерью из-за учёбы. Он сделал девочке замечание, поскольку она не учила уроки, а смотрела видео в TikTok.

Мама девочки рассказала, что в тот день вернулась с работы и узнала, что приезжала полиция. На следующий день она повела дочь к психологу, где та поведала, что папа ей запретил играть в телефон и смотреть соцсеть, а также снимать видео. Поэтому школьница, послушав совета девочки в чате для общения, позвонила в полицию и пожаловалась на отца.

Женщина также сообщила, что в настоящее время она вместе с мужем и дочерью посещают психолога, родители ограничили ребенку доступ к интернету.

Суд, изучив материалы дела, не нашёл в действиях мужчины состава административного правонарушения и закрыл дело.