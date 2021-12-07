Главред: жена украинского чиновника снова собралась на гастроли в Россию

Жена украинского чиновника, бывшего депутата Рады Сергея Лещенко, Анастасия Топольская снова выступит в одном из московских ночных клубов. Как передаёт «Главред», предыдущий концерт супруги в столице «страны-агрессора» Лещенко называл «поддержкой жертв путинского режима».
Анастасия Топольская, жена члена наблюдательного совета Украинской железной дороги, экс-депутата Рады Сергея Лещенко, снова собирается выступить в московском ночном клубе. Как передаёт «Главред», об этом говорится в анонсе на сайте клуба Mutabor.
Анастасия Топольская выступает под псевдонимом DJ Nastia, или просто Nastia, как она представлена в рекламе московского клуба. Информацию о выступлении Топольской в столице России подтверждает и агентство Resident Advisor, на сайте которого расписан график выступлений жены чиновника.
Как напоминает издание, 8 мая Анастасия Топольская уже выступала в одном из ночных клубов Москвы. Лещенко тогда назвал выступление супруги в России «поддержкой жертв путинского режима».
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