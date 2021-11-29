Independent: меньше пятой части британцев считают, что брексит идёт хорошо

В Великобритании провели опрос общественного мнения, который показал, что только 18% опрошенных довольны тем, как идёт брексит. Как отмечает The Independent, это гораздо меньше, чем прежде. При этом пандемия среди причин для обеспокоенности отошла на второй план.
Как показал недавно проведённый опрос общественного мнения, только 18% британцев считают, что брексит идёт хорошо, пишет The Independent. Тем временем 52% опрошенных отметили, что всё испортилось с тех пор, как закончился переходный период.
Количество недовольных британцев в начале года было в районе 40%. Однако за последние месяцы, после нефтяного кризиса сентября, их число резко выросло.
Последние данные, вероятно, расстроят британское правительство, которое продолжает утверждать, что брексит идёт в интересах страны, пишет автор статьи.
Порядка 28% респондентов ответили, что брексит вызывает у них наибольшую озабоченность. И это больше, чем число тех, кто считает, что именно пандемия должна быть в центре внимания правительства. Для сравнения в сентябре ситуация была противоположной: тогда 37% британцев высказались за то, чтобы правительство занималось борьбой с коронавирусом, а 20% — брекситом.
Примерно в это же время глава ведомства, которое занимается бюджетом, заявил, что брексит сократит ВВП Великобритании в долгосрочной перспективе на 4%. При этом пандемия, по его подсчётам, сократит ВВП Великобритании ещё на 2%.
Среди проблем, которые принёс брексит, автор статьи отмечает продолжающийся конфликт с Францией за права на рыболовство, из-за которого в пятницу французские рыболовы заблокировали порты и туннель между двумя странами, пишет The Independent.
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