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Independent: меньше пятой части британцев считают, что брексит идёт хорошо

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В Великобритании провели опрос общественного мнения, который показал, что только 18% опрошенных довольны тем, как идёт брексит. Как отмечает The Independent, это гораздо меньше, чем прежде. При этом пандемия среди причин для обеспокоенности отошла на второй план.
Independent: меньше пятой части британцев считают, что брексит идёт хорошо
Reuters

Как показал недавно проведённый опрос общественного мнения, только 18% британцев считают, что брексит идёт хорошо, пишет The Independent. Тем временем 52% опрошенных отметили, что всё испортилось с тех пор, как закончился переходный период.

Количество недовольных британцев в начале года было в районе 40%. Однако за последние месяцы, после нефтяного кризиса сентября, их число резко выросло.

Последние данные, вероятно, расстроят британское правительство, которое продолжает утверждать, что брексит идёт в интересах страны, пишет автор статьи.

Порядка 28% респондентов ответили, что брексит вызывает у них наибольшую озабоченность. И это больше, чем число тех, кто считает, что именно пандемия должна быть в центре внимания правительства. Для сравнения в сентябре ситуация была противоположной: тогда 37% британцев высказались за то, чтобы правительство занималось борьбой с коронавирусом, а 20% — брекситом.

Примерно в это же время глава ведомства, которое занимается бюджетом, заявил, что брексит сократит ВВП Великобритании в долгосрочной перспективе на 4%. При этом пандемия, по его подсчётам, сократит ВВП Великобритании ещё на 2%.

Среди проблем, которые принёс брексит, автор статьи отмечает продолжающийся конфликт с Францией за права на рыболовство, из-за которого в пятницу французские рыболовы заблокировали порты и туннель между двумя странами, пишет The Independent.

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Independent Великобритания Европа
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