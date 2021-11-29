Global Times: китайские инвесторы требуют от Киева $4,5 млрд за «несправедливое отношение»

Китайская компания Skyrizon, инвестор украинского предприятия «Мотор Сич», обратилась в международный арбитражный суд в Гааге с требованием взыскать с Украины $4,5 млрд в качестве компенсации за «несправедливое отношение», пишет Global Times. По словам компании, санкции, введённые в начале этого года Киевом, незаконно лишили её права стать акционером «Мотор Сич», что повлекло за собой огромные убытки.
В воскресенье 28 ноября китайская инвестиционная компания Skyrizon объявила, что обратилась в Постоянную палату третейского суда в Гааге с заявлением о нарушении со стороны Киева двустороннего инвестиционного соглашения между КНР и Украиной, сообщает Global Times. По данным издания, через международный арбитражный суд компания рассчитывает получить $4,5 млрд в качестве компенсации за «несправедливое отношение» к китайским инвесторам на Украине.
Как утверждает Skyrizon, «несправедливое отношение» со стороны Киева и его «незаконные действия» продолжались в течение пяти лет, и из-за этого инвесторы из КНР понесли значительные убытки. Компания заявила, что намерена использовать все возможные юридические инструменты, чтобы отстоять свои законные права.
Global Times напоминает, что 29 января текущего года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении трёх граждан КНР и четырёх китайских компаний, включая Skyrizon, связанных с инвестициями в производителя авиадвигателей «Мотор Сич». Их активы на Украине были заморожены.
По словам газеты, Киев согласовал свои действия с Вашингтоном. Последний внёс Skyrizon в список «военных конечных пользователей», в отношении которых действуют экспортные ограничения. Эти шаги были предприняты, чтобы не дать китайцам приобрести «Мотор Сич».
После 2014 года китайские компании стали важными инвесторами для украинского предприятия. В 2016 году Skyrizon предложила выкупить 56% акций «Мотор Сич», что «помогло бы Китаю восполнить пробелы в производстве двигателей, а Украине — перезапустить свой бизнес», однако украинский суд сделку заблокировал. В своём заявлении от 31 января Skyrizon отметила, что из-за санкций Киева компания была незаконно лишена права стать акционером «Мотор Сич» и в итоге понесла огромные убытки.
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