Эксперт: в отношениях с Западом Россия нашла себе «мальчика для битья» — Польшу

Кремль уже давно решил заморозить отношения с Польшей, чтобы ослабить её и лишить «восточного направления». Более того, в сложных отношениях с Западом он приписал ей роль «мальчика для битья», который якобы только и жаждет вступить на путь конфронтации с Россией, уверен польский эксперт Кшиштоф Рак. В беседе с Polskie Radio он сказал, что пока желания и воли не будет как в Москве, так и в Варшаве, отношений на должном уровне ожидать не стоит.
В среду состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и главы Европейского совета Шарля Мишеля. Российский лидер сказал, что ЕС должен оказать влияние на Польшу, чтобы та отказалась от шагов, которые могут привести к эскалации напряжённости на польско-белорусской границе, сообщает Polskie Radio.
Эксперт по международным вопросам Кшиштоф Рак прокомментировал слова Владимира Путина следующим образом: «Нет ничего нового под солнцем». «Польша в российской пропаганде — это своего рода мальчик для битья. <... > Россия стремится возложить на Польшу ответственность за проблемы, которые она имеет в отношениях с Западом», — объяснил аналитик в беседе с радиостанцией.
Кшиштоф Рак согласен с тем, что уровень польско-российских отношений очень низок. По его мнению, чтобы политические отношения между двумя странами находились на должном уровне, необходимо желание и воля обеих сторон. «Чтобы танцевать танго, нужно два человека, и этот принцип применим и в дипломатии», — добавил он.
В беседе он обратил внимание на очевидную закономерность: Россия уже несколько лет проводит политику замораживания политического диалога с Польшей, чтобы она не становилась крепче. Это постоянный элемент. Он автоматически лишает Польшу «восточного направления» политических отношений. Здесь нет ничего нового и мало что изменится. Москва вырисовывает образ Польши как антироссийской страны, которая ищет конфронтации с Россией. «Замораживание отношений с Польшей выступает постоянным элементом российской политики в отношении Европы», — повторил он.
По его мнению, именно Кремль отвечает за европейскую политику и, видимо, у него есть на это свои причины, ему так комфортно. При этом польский эксперт не находит причин тому, почему эта враждебность такая сильная. Он называет её странной перспективой, ведь сегодня ситуация нисколько не напоминает отношения между двумя странами накануне Второй мировой войны.
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