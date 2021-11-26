Ведущий пульмонолог Китая: КНР заложила основу для формирования коллективного иммунитета к концу года

В среду 24 ноября число полностью вакцинированных людей в Китае составило 1,08 млрд — 76,8% от всего населения, заявил ведущий пульмонолог страны Чжун Наньшань. По его словам, это прочная основа для того, чтобы достичь 80%, необходимых для формирования коллективного иммунитета уже к концу года, сообщает Global Times.

Ведущий пульмонолог Китая Чжун Наньшань заявил, что в стране на 24 ноября полностью вакцинировано 1,08 млрд человек, что составляет 76,8% от всего населения КНР, сообщает Global Times. По мнению эксперта, это хорошая основа для формирования коллективного иммунитета уже к концу текущего года.

Такое заявление Чжун сделал на церемонии открытия форума China Internet Media Forum в Гуанчжоу, одного из наиболее важных мероприятий китайской медиаиндустрии. «В среду число людей, которые завершили курс вакцинации, составило 1,08 миллиарда, что составляет 76,8 процента населения Китая. Это закладывает хорошую основу, для того чтобы достичь 80 процентов, которые необходимы для формирования коллективного иммунитета к концу этого года», — цитирует газета.

Как обратил внимание эксперт в ходе своего выступления, Запад выступает за личные права и свободы людей, нередко оставляет за народом право выбора: носить ли маски, вакцинироваться или участвовать в массовых собраниях. Такой подход, по мнению Чжуна, чреват упущениями и ошибками в условиях пандемии, которые могут, в свою очередь, обернуться ростом числа заражений и смертей.

«Китай же в борьбе с глобальными кризисами в сфере общественного здравоохранения в первую очередь уделяет внимание высшим правам человека: праву на жизнь и, что более важно, праву на здоровье. Люди носят маски, сознательно ограничивают свою деятельность и соглашаются сдавать тесты на нуклеиновые кислоты вируса, чтобы взять под контроль его распространение», — объяснил Чжун. Также эксперт добавил: «Нам нужна коллективная свобода, свобода общественная, национальная. Только с этими свободами мы сможем добиться свободы индивидуальной, и только тогда Китай сможет стать страной с низкой смертностью от COVID-19 и небольшим число пациентов с коронавирусом», — подчеркнул доктор.

Кроме того, Чжун предупредил, что ложная информация в эпоху пандемии распространяется так же быстро, как сам вирус, если не ещё быстрее. Это, в свою очередь, может провоцировать общественные беспорядки. Эксперт привёл в пример некоторые западные страны, которые воспользовались своей властью над СМИ, чтобы популяризовать идею о том, что коронавирус был создан в китайских лабораториях. Эти ошибочные, по словам Чжуна, утверждения повлекли за собой рост числа инцидентов с дискриминацией по отношению к китайцам за рубежом.