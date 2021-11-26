Le Figaro: после аварии на шахте «Листвяжная» открыто дело о нарушении норм безопасности

Из-за аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области погибли 52 человека. Следственный комитет открыл дело о нарушении норм безопасности, задержано руководство шахты. Как отмечает Le Figaro, на постсоветском пространстве аварии на шахтах зачастую связаны с попустительством при применении норм безопасности, с плохим управлением и устаревшим оборудованием советских времён.
В Сибири в Кемеровской области на угледобывающей шахте «Листвяжная» произошла авария, в результате которой погибли 52 человека: 46 шахтёров и 6 спасателей, сообщает Le Figaro. Они остались заблокированы внутри шахты.
Местный следственный комитет открыл дело о «нарушении норм безопасности» и объявил о задержании директора шахты, его заместителя, а также начальника участка, где произошла авария. Было установлено, что они «допустили нарушение правил промышленной безопасности опасных производственных объектов», в результате «произошло газодинамическое явление», как пояснили в следственном комитете.
Владимир Путин назвал произошедшее «большой трагедией», он отметил и действия спасателей, которые «сделали всё возможное». Когда руководство получило сигнал о задымлении в шахте, там находились 285 человек. Причины задымления пока неизвестны. На место аварии отправились 19 спасательных команд и работали до того момента, пока не появился большой риск взрыва из-за большой концентрации метана. Как только концентрация газа снизится, работы будут продолжены.
В регионе объявлен трёхдневнй траур. Шахта принадлежит компании «СДС-Уголь», одному их крупнейших производителей угля в России. На этой шахте уже случались аварии, в октябре 2004 года погибли 13 человек. А в 1981 году во время взрыва погибли пять человек.
Как отмечает издание, зачастую аварии на шахтах не только в России, но и по всему бывшему Советскому Союзу связаны с попустительством при применении норм безопасности, с плохим управлением и устаревшим оборудованием советских времён. И помимо человеческих жертв некоторые аварии привлекают внимание тем, что нередко горнодобывающая отрасль в России вредит экологии, пишет Le Figaro.
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