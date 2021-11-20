Французский политик: из-за того, что Европа на побегушках у США, Россия сближается с Китаем

Депутат Европарламента Тьерри Мариани считает, что миграционный кризис, который разразился на границе Польши, был вполне предсказуем и спровоцирован европейскими санкциями против Белоруссии, пишет Le Figaro. Кроме того, он отметил, что Европа «на побегушках» у США и тем самым она сама отправляет Россию к Китаю.

Ситуация с мигрантами на границе Белоруссии и Польши по-прежнему напряжённая, но депутат Европарламента, французский политик Тьерри Мариани заявил, что этот кризис был вполне предсказуем, пишет Le Figaro.

«Год назад Европейский союз решил применить санкции, чтобы свергнуть режим Лукашенко. Стоило ожидать ответной реакции», — приводит издание его слова. Так что он считает, что нынешняя ситуация стала следствием европейских санкций.

«Наивность внешней политики ЕС может сравниться только с её неэффективностью», — также недавно он написал в Twitter.

Мариани отметил, что Европе не стоит заниматься шантажом Белоруссии, но нужно вести диалог, чтобы выработать решение. И если речь идёт о спасении мигрантов, то это не должно быть за счёт их интеграции в ЕС. «Границы Польши — это также и границы Франции», — отметил Мариани. Поэтому он считает, что Европа должна помочь полякам построить стену на границе для защиты.

В понедельник сложившуюся ситуацию обсудили лидеры Франции и Германии с президентами Белоруссии и России. Однако их взгляды на ситуацию не совпадают: например, Владимир Путин отметил, что он понимает необходимость положить конец кризису, прежде всего проявив человеческое уважение к мигрантам.

Кроме того, Мариани отметил, что европейцам нужно прекратить быть на побегушках у американцев. По его словам, в интересах европейцев не придерживаться полностью американской политики. «Я привержен голлистской политике, которая нас держит на равном расстоянии от США и от России. Мы сейчас отправляем русских в руки китайцев, и это большая ошибка», — приводит его слова Le Figaro.