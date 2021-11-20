BFM TV: «жёлтые жилеты» вернулись спустя три года и устроили столкновения с полицейскими

В третью годовщину возникновения движения «жёлтых жилетов» участники движения вновь вышли на парижские улицы и устроили столкновения с полицейскими, сообщает BFM TV. Как отмечает политические обозреватель телеканала, сегодня для возвращения протестного движения снова появились причины — это повышение цен на топливо и энергоносители. Как видно,«жёлтые жилеты» не только не исчезли, но и не утратили радикальности, делает вывод журналист.

«Жёлтые жилеты» собрались снова — спустя три года с зарождения их движения. Сегодня во второй половине дня на Площади Италии в тринадцатом округе Парижа произошли столкновения с полицией. В акции приняло участие от тысячи до двух тысяч человек. За спинами полицейских были установлены баррикады. Стражи порядка пустили газ по всей улице, чтобы рассредоточить группу, расположившуюся за спиной у представителей сил правопорядка.

Было несколько столкновений, на улицах наблюдалось значительное число представителей правоохранительных органов. Напряжённость не спадает. Некоторое количество человек было замечено лежащими на земле. Колонна протестующих двигалась по несогласованному маршруту, у её участников были замечены снаряды. Полиция использовала против демонстрантов слезоточивый газ.

С нами в студии Анна Сора-Дюбуа. Итак, три года прошло с тех пор, как появилось это движение «жёлтых жилетов». И с точки зрения некоторых, сегодня появился контекст для его возвращения — в частности, повышение цен на дизельное топливо. Изменилось ли это движение, учитывая, что сегодня произошли столкновения с людьми, которые пользуются субботними демонстрациями, чтобы устраивать погромы.

АННА СОРА-ДЮБУА, политический обозреватель BFM TV: Да, главный вопрос в том, кто эти «жёлтые жилеты» сегодня? Те же это люди, что и два года назад? В период санитарного кризиса в их выступлениях произошёл перерыв, но ещё раньше мы почувствовали, что движение теряет силу, теряет масштаб по сравнению с первыми днями. Итак, вопрос в том, кто такие «жёлтые жилеты» сегодня. Если это те же люди, что и в начале, хотя их численность и снизилась, некоторым не покажется невероятной возможность того, что это движение может возобновиться.

Да, оно менее масштабное, но оно не исчезло. Во-первых, есть повышение цен на энергоносители. Как мы уже сказали, есть подорожание топлива и обещанные правительством субсидии на оплату топлива, которые так и не были введены. Два дня назад сенат выступил против этой меры. То есть, обещанный правительством чек на сто евро для домохозяйств, как попытка компенсировать рост цен на бензин и дизель, так и не был выдан, поскольку сенат выступил против. Таким образом, нужно снова ждать, пока этот закон вернётся в Национальную ассамблею, а уже потом будет приведён в исполнение. Это затягивает сроки, когда французы могли бы воспользоваться этим чеком на оплату энергии. Ещё раз повторю, что цены выросли не только на бензин, но и на энергоносители в целом, включая электричество.

Таким образом, это проблема покупательской способности. Мы уже почувствовали, что этот вопрос возвращается на повестку избирательной кампании в последние дни. И это значит, что идея о возвращении движения «жёлтых жилетов» не выглядит безумной. Это движение сохранилось. Можно было подумать, что в период кризиса в сфере здравоохранения оно стало более поверхностным или даже исчезло. Но оно не исчезло. Проблема покупательской способности никуда не делась. Сохраняются и проблемы демократии. Некоторые кандидаты на пост президента выдвигают предложения и обращаются к «жёлтым жилетам», а также к уклонистам, снова говорят с ними о референдуме гражданской или народной инициативы. То есть, некоторые проблемы были улажены, в частности, то, что касается децентрализации, но с покупательской способностью и демократией остаются вопросы. А значит, движение «жёлтых жилетов» сохраняется. И мы видим, что оно не утратило радикальности, ведь демонстрации «жёлтых жилетов» часто выливаются в агрессию, что мы сегодня снова наблюдали в Париже.

Дата выхода в эфир: 20 ноября 2021 года