Главред: Кулеба рассказал о плане Украины и Запада по борьбе с Россией

Киев и Запад работают над комплексным трёхуровневым планом по сдерживанию российской агрессии, который включает в себя не только дипломатические экономические шаги, но и военные меры, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Как пишет «Главред», по словам украинского дипломата, Россия показывает свою готовность к запуску любых сценариев против украинского государства, включая военные, поэтому Киев ведёт переговоры с Западом о конкретных действиях, направленных на сдерживание Москвы.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев и Запад работают над комплексным трёхуровневым планом по сдерживанию агрессии России. Как пишет «Главред», речь идёт о дипломатии, серьёзных экономических санкциях, включая жёсткие ограничения в отношении «Северного потока — 2», а также предоставлении Украине дополнительных вооружений и усиления военного присутствия в воздушном и на водном пространстве в Чёрном море.

Кулеба рассказал о том, что сейчас Россия показывает свою готовность к запуску любых сценариев против украинского государства, включая военные, поэтому Киев ведёт переговоры с Западом о конкретных действиях, направленных на сдерживание Москвы.

«Россия активно демонстрирует, что рассматривает все возможные сценарии, включая военные. Поэтому речь идёт не об «опасениях», а о вполне реалистичной оценке угроз. Именно поэтому в Вашингтоне и Брюсселе я говорил с партнёрами уже совсем не о том, есть ли угроза или её нет. Мы говорили о конкретных действиях и конкретном пакете сдерживания России от военных авантюр и дальнейших агрессивных действий», — отметил Кулеба.

По его словам, проводится работа в том направлении, чтобы у Кремля не было намерений идти на какие-либо военные манёвры против Украины, причём Запад готов поддерживать Киев не только на словах.

«Мы работаем над тем, чтобы консолидировать такой уровень международной поддержки Украины, чтобы у Москвы в принципе не было желания даже начинать любые военные авантюры. По итогам переговоров в Вашингтоне и Брюсселе, я убеждён, что нам это удаётся. Партнёры готовы поддерживать нас не только словом, но и делом», — объяснил Кулеба.

Глава МИД акцентировал внимание на том, что Украина и международное сообщество работают над трёхуровневым планом сдерживания России. Первый уровень — это дипломатия: на Западе должны делать различные заявления о поддержке Киева. На втором уровне включаются серьёзные экономические санкции, включая проект «Газпрома» «Северный поток — 2».

«Второй уровень — экономический. Речь идёт о новых и болезненных экономических ограничениях, которые могут быть введены в случае новых агрессивных действий России. Он должен иметь в себе удары в самые болезненные места, включая проект «Северный поток — 2», — уточнил Кулеба.

Третий уровень, утверждает министр, это военно-оборонительный вопрос. Украина ставит перед собой цель укрепить свою обороноспособность при помощи Запада. Киев планирует получить дополнительное вооружение и укрепить взаимодействие разведок. При этом Украина ожидает усиления военного присутствия западного мира в воздушном и водном пространствах на Чёрном море.

«Этот трёхуровневый пакет сдерживания наполняется разными партнёрами в зависимости от их готовности и решимости. Кто-то готов предоставлять оружие, кто-то готов разрабатывать экономические меры, а кто-то готов делать сильные заявления. Все эти элементы мы ценим, и поддержка каждого партнёра для нас важна», — подчеркнул Дмитрий Кулеба.