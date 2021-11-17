Le Figaro: Армения и Азербайджан заключили перемирие при посредничестве России

Между Арменией и Азербайджаном вспыхнул конфликт по Нагорному Карабаху, в результате которого есть погибшие. После ряда телефонных переговоров обеих сторон с Россией им удалось заключить перемирие, пишет Le Figaro. Издание отмечает, что это самые острые столкновения за год с тех пор, как в регионе находится российская группа миротворцев.
Армения объявила, что заключила перемирие с Азербайджаном при посредничестве России, пишет Le Figaro. Между двумя странами снова вспыхнул конфликт из-за Нагорного Карабаха. Стороны обвиняют друг друга в агрессии и провокациях.
О перемирии стороны заявили вскоре после того, как к нему призвал министр обороны России Сергей Шойгу. Он пообщался по телефону со своими коллегами из Армении и Азербайджана, призвал эти государства прекратить действия, которые провоцируют рост напряжённости. Также с премьер-министром Армении Николом Пашиняном поговорил президент России Владимир Путин.
Столкновения между Арменией и Азербайджаном рождают опасения, что между ними снова вспыхнет конфликт, как год назад. Обеспокоен и Европейский союз, поэтому президент Европейского совета Шарль Мишель провёл телефонные переговоры с лидерами обеих стран, призвав их к «срочной деэскалации».
Армения заявила, что позвала Россию на помощь. При столкновениях погиб один солдат со стороны Армении, ещё ряд военных получили ранения, хотя Армения изначально заявляла о многочисленных жертвах. Азербайджан, в свою очередь, заявил, что армянские военные покинули свои позиции «в панике». А с азербайджанской стороны, по его словам, ранены двое солдат.
В Нагорном Карабахе находятся российские военные с миссией поддержания мира. Они там появились год назад в рамках соглашения о прекращении огня, в переговорах по которому принимал участие Владимир Путин. Нынешние столкновения самые сильные за этот год, отмечает Le Figaro.
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