N-TV: немецкому политику пришлось оправдываться за свои слова о коронавирусе

Лидер немецкой партии «Свободные демократы» Кристиан Линднер был вынужден оправдываться за свои слова о неэффективности ограничения контактов в борьбе с коронавирусом, сообщает N-TV. После волны негодования в соцсетях Линднер написал, что был неверно понят: политик утверждает, что подвергал сомнению не ограничение контактов, а запрет на выход из дома для привитых.

Выступая на немецком телеканале ARD, лидер партии «Свободные демократы» Кристиан Линднер подверг сомнению эффективность ограничений контактов в борьбе с пандемией, сообщает N-TV. Эти слова вызвали негодование у многих пользователей Twitter.

Теперь же Линднер вынужден оправдываться, пишет издание. «Я сожалею, если мне не удалось понятным образом сформулировать свою мысль. Я не выступаю против ограничений контактов, я лишь ставлю под сомнение целесообразность таких мер, как, к примеру, запрет на выход из дома для привитых», — написал политик у себя в Twitter.

Издание напоминает, что в ходе передачи ведущий спросил у Линднера, почему такие меры, как ограничение контактов или ограничение на выход из дома, будут отменены, после того как истечёт режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации. На это политик ответил, что научные сведения показали неэффективность таких мер.