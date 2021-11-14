N-TV: немецкому политику пришлось оправдываться за свои слова о коронавирусе

15:46
В Кировской области подтвердили 286 новых случаев COVID-19 за сутки
В Кировской области коронавирус выявили у 286 жителей за минувшие сутки.
15:42
В Нижегородской области выявили 779 случаев коронавируса за сутки
В Нижегородской области выявили 779 случаев коронавируса за последние сутки.
15:40
В Пермском крае прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
В Пермском крае зафиксировали 697 случаев COVID-19 за последние сутки, из больниц выписали 594 жителей.
15:37
Россияне потратили более 33 млрд рублей на распродаже AliExpress
Во время распродажи 11.11 на AliExpress россияне потратили 33,3 млрд рублей, сделав более 25,6 млн заказов.
15:36
Радимов поддержал Карпина после поражения от Хорватии
Бывший полузащитник сборной России, а ныне главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов выразил слова поддержки наставнику национальной команды Валерию Карпину после поражения от Хорватии (0:1) в рамках матча десятого тура отбора на чемпионат мира — 2022.
15:35
Мишустин призвал убеждать людей вакцинироваться от COVID-19
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал убеждать людей вакцинироваться от коронавирусной инфекции COVID-19.
15:34
Генсек НАТО заявил о «необычной концентрации» военных сил России близ границы с Украиной
Генсек НАТО Йенс Столтенберг предостерёг от спекуляций по теме намерений российских военных на границе с Украиной.
15:27
Мурашко назвал эффективной систему QR-кодов для борьбы с коронавирусом
Система QR-кодов доказала свою эффективность в борьбе с распространением коронавируса. Об этом заявил глава российского Минздрава Михаил Мурашко.
15:27
Sputnik Беларусь: мигранты начали разбивать палатки на КПП у границы с Польшей
Беженцы начали разбивать палатки у белорусского КПП на границе с Польшей.
15:26
Диетолог Гинзбург рассказал о рационе для восстановления после COVID-19
Диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что необходимо организму для восстановления после перенесённого коронавируса.
15:24
В Татарстане зарегистрировали 270 случаев COVID-19 за сутки
В Татарстане зарегистрировали 270 случаев коронавируса за сутки.
15:23
Поздняков сравнил расходы на подготовку к ОИ в Пхёнчхане и Пекине
Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что расходы организации на подготовку к зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине по сравнению с предыдущими Играми в Пхёнчхане увеличились.
15:23
Попова: рост заболеваемости COVID-19 наблюдается только в Амурской области
Рост заболеваемости коронавирусом в настоящее время наблюдается только в Амурской области, в остальных субъектах ситуация стабилизируется, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
15:21
Глава профсоюза журналистов Франции прокомментировала задержание съёмочной группы RT France
Генеральный секретарь Национального профсоюза журналистов Франции Доминик Прадалье прокомментировала в беседе с RT задержание съёмочной группы RT France на польско-белорусской границе.
15:21
В Краснодарском крае подтвердили 589 случаев COVID-19 за сутки
В Краснодарском крае подтвердили 589 случаев коронавируса за сутки.
15:16
МИД России: США не желают слышать позицию Москвы по Украине и Черноморскому региону
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Вашингтон не намерен слышать позицию Москвы по ситуации на Украине и в Черноморском регионе.
15:16
Глава Роспотребнадзора заявила о снижении заболеваемости коронавирусом в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о снижении заболеваемости коронавирусом в России после двух месяцев роста.
15:13
Попова заявила об эффективности принимаемых в России мер для борьбы с коронавирусом
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об эффективности принимаемых в России мер для борьбы с коронавирусной инфекцией.
15:12
За неделю в России привили от COVID-19 более 3,2 млн человек
За неделю в России темпы вакцинации от коронавируса возросли на 6%, всего за семь дней прививку сделали более 3,2 млн человек, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
15:08
Газзаев: Кудряшов — игрок опытный, должен был присесть на поле после выноса мяча в аут
Бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев после поражения национальной команды от Хорватии (0:1) в рамках матча 10-го тура отбора на чемпионат мира 2022, рассказал, что должен был сделать защитник Фёдор Кудряшов, когда почувствовал дискомфорт в задней поверхности бедра.
15:05
Мурашко рассказал о ситуации с коечным фондом для больных COVID-19 в России
Глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал о ситуации с коечным фондом для больных коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране.
15:03
Прокуратура Подмосковья обжалует приговор экс-главе Раменского района
Прокуратура Московской области обжалует оправдательный приговор, вынесенный экс-главе Раменского района Андрею Кулакову по делу об убийстве его знакомой Евгении Исаенковой.
15:03
Мурашко: за неделю в России фиксируется снижение числа активных случаев COVID-19 на 7,5%
В России зафиксировано снижение общего количества активных случаев заболевания коронавирусом на 7,5% за неделю, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
15:00
В 2022 году Заполярье станет площадкой «Музейных маршрутов России»
В 2022 году в рамках проведения IV Фестиваля музеев Северо-Запада Заполярье станет площадкой проекта «Музейные маршруты России».
14:57
Мишустин рассказал о напряжённой ситуации с коронавирусом в России
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране остаётся напряжённой.
14:57
Мишустин заявил, что свыше 500 тысяч медработников борются с коронавирусом в России
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что свыше 500 тыс. медработников борются с коронавирусом в стране в настоящее время.
14:55
Фигуристка Загорски вернулась к тренировкам на льду после болезни
Российская фигуристка Тиффани Загорски, выступающая в танцах на льду с Джонатаном Гурейро, вернулась к тренировкам на льду после перенесённого заболевания головного мозга.
14:52
Генсек НАТО заявил об отсутствии угрозы нападения на членов восточной части альянса
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в настоящий момент не видит угрозы прямого военного нападения на членов восточной части альянса.
14:50
В Оренбургской области выявили 394 случая COVID-19 за сутки
В Оренбургской области выявили 394 случая коронавируса за сутки.
14:48
В Тамбовской области выявили 212 случаев COVID-19 за сутки
В Тамбовской области за минувшие сутки подтвердили 212 новых случаев заболевания коронавирусом.
14:46
Столтенберг призвал Москву к «прозрачности» на фоне ситуации у границ с Украиной
Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию к «прозрачности» на фоне ситуации у границ с Украиной.
14:45
Власти Карелии заявили о сохранении северных надбавок в регионе
В пресс-службе правительства Карелии заявили, что новый указ президента России Владимира Путина о территориях Крайнего Севера не повлияет на получение северных надбавок в регионе.
14:41
Свищёв назвал бредом призыв польского вице-премьера отстранить Россию от спортивных соревнований
Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв отреагировал на призыв вице-премьера Польши Роберта Глиньского отстранить Россию и Белоруссию от международных спортивных соревнований из-за ситуации с беженцами на белорусско-польской границе.
14:40
В Вене началась массовая вакцинация от COVID-19 детей в возрасте 5—11 лет
Бургомистр Вены Михаэль Людвиг заявил, что в городе начинается массовая вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19 детей в возрасте от пяти до 11 лет.
14:38
Британская полиция квалифицировала взрыв автомобиля в Ливерпуле как теракт
Британские правоохранительные органы квалифицировали как теракт взрыв автомобиля около больницы в Ливерпуле, в результате которого погиб человек.
14:37
Фьючерсные цены на газ в Европе росли на 7% на фоне заявления «Газпрома» о допмощностях
Фьючерсные цены на газ в Европе поднялись на 7% на фоне заявлений «Газпрома» об отказе от дополнительных мощностей по транзиту.
14:29
Глава «Автодора» заявил, что обход Твери по трассе М11 построят к концу 2023 года
Обход Твери по автотрассе М11 «Нева», соединяющей Москву и Санкт-Петербург, построят к концу 2023 года, заявил глава компании «Автодор» Вячеслав Петушенко.
14:26
Глава ЕК призвала Путина повлиять на Лукашенко в вопросе с мигрантами
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Москву повлиять на Минск в вопросе миграционного кризиса в интересах улучшения отношений с Евросоюзом.
14:26
Поздняков рассказал, какими будут ограничения для спортсменов на ОИ-2022
Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, какими будут антиковидные ограничения на предстоящей зимней Олимпиаде в Пекине.
14:25
Посольство: власти Польши не уведомляли об обвинении двум россиянам в содействии миграции
Власти Польши не уведомляли посольство России о том, что двух россиян обвинили в содействии нелегальной миграции, заявил официальный представитель российского посольства Владимир Александров.
14:19
В МИД Германии заявили о контакте с Минском по ситуации с мигрантами
Представитель МИД Германии Кристофер Бургер заявил, что немецкое посольство в Минске поддерживает контакт с белорусским правительством по вопросам миграционного кризиса на белорусско-польской границе.
14:16
МВД России объявило в розыск представляющего интересы Ивана Сафронова адвоката
Адвокат советника главы «Роскосмоса», бывшего корреспондента изданий «Коммерсантъ» и «Ведомости» Ивана Сафронова, арестованного по делу о госизмене, Иван Павлов объявлен в розыск МВД России.
14:15
В Росстате заявили о завершении первого этапа переписи населения
Первый этап переписи населения России завершён. Как сообщил глава Росстата Павел Малков, начинается этап обработки данных.
14:15
«Газпром» не стал бронировать допмощности для транзита через Украину и Польшу в декабре
«Газпром» не стал бронировать дополнительные мощности по транзиту газа через Украину и Польшу на декабрь на аукционе. Об этом свидетельствуют данные платформ RBP и GSA Platform.
14:12
Вяльбе критически высказалась о новых правилах обгона в лыжных гонках
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказала мнение об изменениях правил обгона.
14:10
В МВД Польши заявили о подготовке мигрантов к штурму белорусско-польской границы
В МВД Польши заявили, что нелегальные мигранты готовятся к штурму белорусско-польской границы.
14:09
РИА Новости: беженцы находятся «прямо на линии границы» Белоруссии и Польши
Беженцы из стихийного лагеря находятся «прямо на линии границы» на погранпереходе между Белоруссией и Польшей, сообщил РИА Новости источник в белорусских органах погранслужбы.
14:05
Кузнецова прокомментировала социальный бюджет на ближайшие три года
Вице-спикер Госдумы и куратор комитетов, ответственных за социальную политику и защиту семьи и детей, Анна Кузнецова рассказала о поддержке российских семей и о параметрах социального бюджета на трёхлетку.
13:59
Созин раскритиковал план Карпина на игру с Хорватией
Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о поражении сборной России в матче квалификации чемпионата мира 2022 года с командой Хорватии (0:1).
13:59
Совбез Армении призвал ОДКБ и Россию обратить внимание на «агрессивные действия» Баку
Совет безопасности Армении призывает Россию, ОДКБ и международное сообщество обратить внимание на «агрессивные действия» ВС Азербайджана.