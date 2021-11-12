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УН: советник Зеленского считает, что Россия поглотит Белоруссию и переключится на Украину

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Советник президента Украины Алексей Арестович считает, что скопление нелегальных мигрантов в Белоруссии является оружием Владимира Путина для поглощения этого государства. Как передают «Украинские новости», Арестович также добавил, что после Белоруссии основные усилия России будут направлены на Украину, поэтому историю с мигрантами сегодня можно считать отвлекающим манёвром.
УН: советник Зеленского считает, что Россия поглотит Белоруссию и переключится на Украину
Reuters

Скопление нелегальных мигрантов в Белоруссии является оружием президента России Владимира Путина для поглощения этого государства, чтобы затем основные усилия направить на Украину. Как пишут «Украинские новости», об этом заявил представитель украинской делегации в трёхсторонней контактной группе по Донбассу, внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

Арестович сказал, что Путин благодаря нелегальным мигрантам решает свои основные задачи, к которым относится поглощение Белоруссии. При этом президент России провоцирует руководство этой страны на «необдуманные поступки и истерию», которые вызовут признание «аннексированного Крыма* российским».

«Это новое оружие Путина — нелегальные мигранты. Плюс ядерные бомбардировщики будут патрулировать. Представляете картинку для НАТО? С одной стороны мигранты штурмуют границы, и над этим всем летают ядерные бомбардировщики», — подчеркнул Арестович.
 
Политик сказал, что после поглощения Белоруссии основные усилия России будут направлены на Украину. Историю с мигрантами Арестович считает определённым отвлекающим моментом перед действиями в отношении Украины.
 
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
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