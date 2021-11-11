«Неприемлемо» — Guardian о росте числа бездомных граждан ЕС в Великобритании

Проживающие в Великобритании граждане стран ЕС в три раза чаще становятся бездомными, чем население в целом, передаёт The Guardian. По данным исследования благотворительной организации Crisis, основной причиной того, что европейцы оказываются бездомными в Соединённом Королевстве, является потеря работы.

Граждане ЕС, проживающие в Великобритании, почти в три раза чаще становятся бездомными, чем население страны в целом, сообщает The Guardian со ссылкой на исследование благотворительной организации по борьбе с бездомностью Crisis.

По данным исследования, основной причиной того, что европейцы, живущие в Великобритании, оказываются бездомными, является потеря работы. В частности, среди тех, кто недавно пополнил ряды бездомных британцев, около половины указали в качестве причины то, что они остались без работы и столкнулись с финансовыми трудностями.

Из всех бездомных в стране 22 200 человек являются выходцами из стран Европейской экономической зоны — около 9% от общего числа. Граждане этих государств в Соединённом Королевстве непропорционально пострадали от роста безработицы за последние 18 месяцев.

До начала пандемии в марте 2020 года 25% бездомных граждан ЕЭЗ были безработными. Зимой этот показатель увеличился до 52%. Впрочем, из числа тех, у кого всё же есть работа, 28% признались, что вынуждены мириться с неприемлемыми условиями труда. Например, многие из них указали на очень низкую зарплату или даже полное её отсутствие.

«Я работал на одного человека в течение семи месяцев, на этой работе я спал и получал еду. Однако денег я не получал. Я не получил денег после семи месяцев работы. Поэтому я был вынужден жить на улице... это было очень тяжело», — признался один из участников исследования.

Исполнительный директор организации Crisis Джон Спаркес назвал «неприемлемым» уровень бездомности среди граждан европейских стран. «Они хотят внести свой вклад в жизнь общества, а учитывая нехватку рабочей силы в некоторых отраслях промышленности, предоставление им такой возможности не только изменит нашу страну, но и поможет этим людям навсегда покончить с бездомностью», — приводит The Guardian слова Спаркеса.