CNN: спутниковые снимки показали завершающееся строительство высокотехнологичного китайского авианосца

Центр стратегических и международных исследований обнародовал спутниковые снимки третьего китайского авианосца, строительство которого завершается в Шанхае, сообщает CNN. Как отмечает телеканал, на новом корабле Китай использует технологии, аналогичные американским: стартовую катапульту, которая позволяет размещать на борту авианосца самолёты самых разных типов.

Кристин, также заслуживают внимания новые спутниковые снимки, обнародованные базирующимся в Вашингтоне Центром стратегических и международных исследований несколько минут назад, на которых запечатлён не макет, а настоящий авианосец, строительство которого Китай почти закончил в Шанхае. Китайский авианосец оборудован технологиями, аналогичными технологиям американских авианосцев.

Это будет третий авианосец Китая. Первые два корабля страна построила на основе устаревших советских технологий, включая трамплинный взлёт самолётов. Для этого способа взлёта требуется большое количество топлива, и только определённые самолёты могут его совершать. При этом, согласно спутниковым снимкам, на новом авианосце используется катапульта, которая является главной опорой американского флота авианосцев в 11 единиц. Катапульта выталкивает самолёт с палубы, экономя топливо. Эта технология позволяет размещать на борту самолёты самых разных типов.

По словам экспертов, эта технология очень похожа на ту, которая используется на американских авианосцах и, возможно, является даже более продвинутой, чем та, которая используется на более старых кораблях США.

Впрочем, разумеется, на вооружении США авианосцы с подобными технологиями стоят десятилетиями, а для Китая он станет первым, так что у страны нет всех необходимых оперативных знаний. В связи с этим военный эксперт из Тайваня сказал мне, что Китаю потребуется много времени, чтобы догнать США.

УИЛЛ РИПЛИ, корреспондент CNN: Сколько времени потребуется Военно-морским силам Китая, чтобы начать представлять реальную угрозу Военно-морским силам США?

ЛИНЬ ИНЮЙ, доцент Национального университета Сунь Ятсена: Думаю, им понадобится много времени, потому что, если вы хотите стать военно-морской силой мирового масштаба, первое, что вам потребуется, — военная база за рубежом.

УИЛЛ РИПЛИ: Мы говорим о годах или десятилетиях?

ЛИНЬ ИНЮЙ: Мне кажется, им потребуется более 20-30 лет.

УИЛЛ РИПЛИ: 20 — 30 лет.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 09 ноября 2021 года.