Вести: коронавирус на Украине установил очередной антирекорд по смертности

На Украине зафиксировали очередной антирекорд по смертности от коронавируса. Как пишут «Вести», в пресс-службе украинского Минздрава сообщили, что за минувшие сутки умерли 833 человека.
По состоянию на 9 ноября 2021 года на Украине зафиксировали 18 988 новых случаев коронавирусной болезни. Как пишут «Вести», в пресс-службе украинского Минздрава сообщили, что умерли 833 человека, что является новым антирекордом с начала пандемии.
В частности, заболели за сутки 1183 детей и 426 медработников. В больницы госпитализировали 2 967 человек.
За всё время пандемии на Украине заболели 3 107 489 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтверждённых случаев зарегистрировано в Киеве, Одесской, Львовской, Днепропетровской и Харьковской областях.
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