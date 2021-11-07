Das Erste: гражданин Сирии ранил ножом троих пассажиров в немецком поезде

27-летний сириец напал с ножом на пассажиров немецкого поезда ICE, следовавшего в Нюрнберг, сообщает Das Erste. В результате три человека получили ранения, а поезду пришлось сделать вынужденную остановку. На данный момент предполагаемый преступник задержан и ведётся расследование: мотивы преступления пока не выяснены.
Сегодня утром в Баварии вооружённый ножом мужчина атаковал пассажиров в поезде ICE, ранив трёх человек. Поезд находился в пути между городами Регенсбург и Нюрнберг: ему пришлось остановиться на остановке «Зойберсдорф». Полиция задержала предполагаемого преступника: 27-летнего гражданина Сирии. Следствие исходит из того, что он действовал в одиночку.
Остановка «Зойберсдорф»: поезд ICE по-прежнему находится здесь, несмотря на то что с момента нападения прошло уже несколько часов. Утром 27-летний мужчина внезапно атаковал пассажиров, используя нож. В результате три человека ранены, двое из них — тяжело. Предполагаемого преступника удалось задержать: в его отношении заведено дело о попытке убийства. Мотив и предпосылки преступления пока не известны.
ЙОАХИМ ХЕРМАНН, министр внутренних дел Баварии: На данный момент нет никаких высказываний или же признаков, указывающих на террористический подтекст. Однако расследование сейчас идёт — и пока нельзя что-либо утверждать с полным основанием.
Полиция, пожарные и службы спасения позаботились о пассажирах. С ними работали психологи: кроме того, пассажирам задавали вопросы.
ФЛОРИАН БЕК, полицейский: Мы должны проводить скрупулёзное расследование, поэтому многие пассажиры для нас являются важными свидетелями. Поэтому проведение опросов является важным и обязательным.
По причине расследования участок железной дороги между Регенсбургом и Нюрнбергом был перекрыт на целый день. Поезда временно отправлялись в объезд через Ингольштадт. Сообщается, что пути освободят сегодня вечером.
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