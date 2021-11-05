Die Welt: раскритикованная в США технология слежки за мессенджерами может быть принята в ЕС

Созданная компанией Apple технология слежения за контентом соцсетей CSS может быть принята в ЕС, сообщает Die Welt. При этом технология подвергалась критике за слежку за всеми данными на всех устройствах, возможные ошибки и отсутствие контроля. Тем не менее Еврокомиссия, стремящаяся защитить детей от нежелательных материалов, уже готовит соответствующий законопроект.

Когда в августе 2021 года концерн Apple объявил о намерении предпринять меры против контента с изображением плохого обращения с детьми на своих устройствах, практически никто не высказывал недовольства, пишет Die Welt. Компания представила решение: специальное приложение CSS, которое должно контролировать данные на устройствах ещё до их публикации.

Однако такой шаг понравился далеко не всем, отмечает издание: многие критики отметили, что посредством Apple, по сути, устанавливает на все свои продукты устройство для слежения. При этом контроль за действиями этого устройства будет находиться только в руках у Apple.

Как отмечает Die Welt, после ряда критических отзывов Apple временно свернула свою инициативу. Но несмотря на это технология CSS всё равно может быть принята в ЕС: об этом предупреждают некоторые из членов Европарламента. По их словам, страны — члены ЕС хотят как можно скорее установить контроль над данными крупнейших соцсетей. Соответствующий законопроект сейчас подготавливается в Еврокомиссии.

В ЕС намерены принять закон, по которому контроль за данными мессенджеров станет обязательным, пишет издание. Согласно текущему законопроекту, все компании — создатели мессенджеров обязаны будут устанавливать контролирующие устройства, которые смогут распознавать недопустимый контент с помощью искусственного интеллекта. Год назад подобный запрос вызвал в ЕС большую шумиху, напоминает Die Welt. Тогда это было связано не с недопустимым контентом, а с терактами в Вене, даже несмотря на то, что террористы не использовали шифрованные сообщения в мессенджерах WhatsApp, Signal или Telegram.

Издание отмечает, что в законопроекте не уточняется, как именно будет осуществляться контроль за мессенджерами. Однако такому требованию соответствует только программа CSS от компании Apple. При этом ряд экспертов из полиции и науки подвергли технологию критике. По словам пресс-секретаря немецкого объединения уголовного розыска Даниэля Кречмара, опасения вызывают возможные ошибки искусственного интеллекта, в результате чего под подозрение попадут невиновные. Кроме того, Кречмар отметил, что технологию будет почти невозможно контролировать.

Глава института киберкриминологии в Бранденбурге Томас-Габриэль Рюдигер отмечает, что определить реальных создателей и распространителей недопустимого контента будет трудно. По его словам, преступники могут перейти на более традиционные методы хранения данных, такие как USB-накопители. Также Рюдигер отметил, что все страны ЕС имеют собственные правила и пока неясно, как научить искусственный интеллект их отличать. В качестве альтернативы он предложил повышать сетевую грамотность среди молодёжи.

Между тем, Еврокомиссия была намерена представить соответствующий закон уже 1 декабря, пишет Die Welt. Однако из-за критики первоначальная дата была перенесена.