CNN: выглядел как Джокер — в Японии задержали мужчину с ножом, который ранил не менее 17 человек
Мы получаем сообщения о нападении с ножом в Японии, где пострадали по крайней мере 17 человек: некий мужчина попытался зарезать их на токийской железной дороге. Полиция отмечает, что подозреваемый взят под стражу, а сам он рассказал следователям, что хотел убивать людей. Мы выходим на прямую связь с Блейком Эссигом, который находится рядом с железнодорожной станцией, где всё это произошло. Блэйк, что мы знаем об этом инциденте?
БЛЕЙК ЭССИГ, корреспондент CNN: Анна, на данный момент нам известно то, что мужчина с ножом, который, по словам очевидцев, был одет как Джокер из «Бэтмена» — или, возможно, как некий другой персонаж, был облачён в тёмно-зелёный пиджак, зелёную рубашку и фиолетовые брюки, а также жилет и галстук.
Он ранил по крайней мере 17 человек, находящихся в поезде. Подозреваемый также попытался его поджечь, пока тот вечером воскресенья следовал в Токио. По крайней мере, один из пострадавших — это 70-летний мужчина, который, по словам полиции, получил колотую рану в грудь. На данный момент он находится в тяжёлом состоянии.
Сами пассажиры запечатлели на видео ужасные и хаотичные события внутри поезда. На видео слышны громкие хлопки и крики людей, пытающихся, судя по всему, спастись бегством и оказаться подальше от агрессора. На нём также видно, как из другого вагона вырывается язык пламени, а поезд наполняется дымом.
По данным общественного телеканала NHK, подозреваемый воспользовался горючей жидкостью для зажигалки, чтобы поджечь поезд. Он пошёл на это, чтобы поезд экстренно остановился. В то же время пассажиры эвакуировались из него любыми возможными способами, в том числе и вылезая из окон поезда на платформу станции прямо за мной, где было безопасно.
Всё это произошло где-то в восемь вечера по местному времени в воскресенье, как раз тогда, когда большое количество народу стекалось в центр на празднование Хэллоуина. Как вы уже упоминали, полиция арестовала 24-летнего мужчину на месте преступления по подозрению в покушении на убийство. По словам следователей, подозреваемый сообщил, что он хотел убить по крайней мере двух человек, а затем получить смертный приговор. Анна?
Какой ужас довелось пережить пассажирам поезда. Спасибо, что держите нас в курсе. Сообщите нам, если будут какие-то новые подробности по этому делу.
Материал предоставлен CNN International.
Дата выхода в эфир 01 ноября 2021 года.
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