FAZ: премьер Люксембурга написал сам только две страницы своего диплома — но в отставку не спешит
В Германии, Австрии и других странах политики уже уходили в отставку из-за плагиата в своих научных работах. По этой логике, теперь должен оставить должность и премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine.
Как поясняет издание, масштабы «цитирования» в его дипломной работе в университете Нанси стали, вероятно, рекордными: 54 из 56 страниц диплома Беттеля содержали чужие тексты без указания источника. Это 96% всего объёма. До сих пор «лидером» в плагиате считался бывший политик ХСС Карл-Теодор цу Гуттенберг с 94% плагиата в тексте — правда, не диплома, а докторской диссертации. В случае Беттеля речь идёт о выпускной работе после его обучения юриспруденции в университете.
Беттель является премьер-министром Люксембурга с 2013 года. Либеральному политику удалось положить конец длившемуся десятилетиями господству христианско-социальной партии вокруг Жан-Клода Юнкера и создать коалицию с социалистами и зелёными, которая утвердилась в 2018 году. До этого Беттель был мэром Люксембурга и работал адвокатом. В стране он пользуется популярностью. Его демократическая партия сейчас находится в непростой ситуации: из всех её более или менее видных деятелей стать преемником Беттеля на посту премьер-министра в состоянии только министр финансов Пьер Граменья. Кроме того, Беттелю на руку внутренние разногласия в оппозиционной христианско-социальной партии. Её бывшего главу Франка Энгеля прокуратура несколько дней назад приговорила к условному сроку за финансовую аферу, ещё четверым политикам партии грозят денежные штрафы.
В этой тяжёлой политической обстановке Беттель решил косвенно признаться в плагиате, отмечает издание. Он объяснил, что сделал свою дипломную работу честно и по совести и полностью доверяет университету Нанси в том, что касается оценки того, отвечает ли его работа критериям того времени. Если это не так, он, разумеется, признает соответствующее решение.
«С позиций сегодняшнего дня я понимаю, что стоило сделать это иначе, вероятно, даже нужно было сделать иначе», — сказано в заявлении политика. По поводу политических последствий он, однако, ничего не написал. Оппозиционный депутат Свен Клемент считает отсылку к университету отвлекающим манёвром. Беттеля он назвал «copy-paste премьером».
Как сообщается в статье, плагиат был обнаружен журналом Reporter.lu. Команда журналистов от Reuter также установила, что в дипломной работе Беттеля не было ни одной правильно указанной отсылки к источнику. Его исследование — не что иное, как мешанина списанных пассажей, что не соответствует принятым академическим требованиям.
Эту «сборную солянку» Беттель представил в рамках обучения правоведению и политическим наукам в университете Нанси II, сегодня известному как университет Лотарингии, пишет Frankfurter Allgemeine. По данным Reporter.lu, премьер-министр Люксембурга списывал целые страницы из других источников, никак не обозначая и не помечая этого в своей работе. Среди прочего, 20 страниц он заполнил текстами с сайта Европейского парламента, также не указывая его среди источников цитат, хотя там и стоял заметный знак о необходимости следовать правилам авторства. В заключение немецкая газета напоминает одно из высказываний Беттеля в интервью немецкому журналу Zeit. Тогда премьер-министр Люксембурга сделал такое заявление: «Если у меня возникает чувство, что кто-то пытается достичь чего-то с помощью жульничества, я этого не прощаю».
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