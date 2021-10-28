FAZ: премьер Люксембурга написал сам только две страницы своего диплома — но в отставку не спешит

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель написал всего лишь две из 56 страниц своей дипломной работы самостоятельно — остальные 96% текста оказались плагиатом из неуказанных источников. Как отмечает немецкая газета Frankfurter Allgemeine, Беттель косвенно признал, что, возможно, ему «следовало сделать иначе», однако не похоже, чтобы он собирался оставить свой пост, как поступали другие политики в аналогичной ситуации.

В Германии, Австрии и других странах политики уже уходили в отставку из-за плагиата в своих научных работах. По этой логике, теперь должен оставить должность и премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine.

Как поясняет издание, масштабы «цитирования» в его дипломной работе в университете Нанси стали, вероятно, рекордными: 54 из 56 страниц диплома Беттеля содержали чужие тексты без указания источника. Это 96% всего объёма. До сих пор «лидером» в плагиате считался бывший политик ХСС Карл-Теодор цу Гуттенберг с 94% плагиата в тексте — правда, не диплома, а докторской диссертации. В случае Беттеля речь идёт о выпускной работе после его обучения юриспруденции в университете.

Беттель является премьер-министром Люксембурга с 2013 года. Либеральному политику удалось положить конец длившемуся десятилетиями господству христианско-социальной партии вокруг Жан-Клода Юнкера и создать коалицию с социалистами и зелёными, которая утвердилась в 2018 году. До этого Беттель был мэром Люксембурга и работал адвокатом. В стране он пользуется популярностью. Его демократическая партия сейчас находится в непростой ситуации: из всех её более или менее видных деятелей стать преемником Беттеля на посту премьер-министра в состоянии только министр финансов Пьер Граменья. Кроме того, Беттелю на руку внутренние разногласия в оппозиционной христианско-социальной партии. Её бывшего главу Франка Энгеля прокуратура несколько дней назад приговорила к условному сроку за финансовую аферу, ещё четверым политикам партии грозят денежные штрафы.

В этой тяжёлой политической обстановке Беттель решил косвенно признаться в плагиате, отмечает издание. Он объяснил, что сделал свою дипломную работу честно и по совести и полностью доверяет университету Нанси в том, что касается оценки того, отвечает ли его работа критериям того времени. Если это не так, он, разумеется, признает соответствующее решение.

«С позиций сегодняшнего дня я понимаю, что стоило сделать это иначе, вероятно, даже нужно было сделать иначе», — сказано в заявлении политика. По поводу политических последствий он, однако, ничего не написал. Оппозиционный депутат Свен Клемент считает отсылку к университету отвлекающим манёвром. Беттеля он назвал «copy-paste премьером».

Как сообщается в статье, плагиат был обнаружен журналом Reporter.lu. Команда журналистов от Reuter также установила, что в дипломной работе Беттеля не было ни одной правильно указанной отсылки к источнику. Его исследование — не что иное, как мешанина списанных пассажей, что не соответствует принятым академическим требованиям.

Эту «сборную солянку» Беттель представил в рамках обучения правоведению и политическим наукам в университете Нанси II, сегодня известному как университет Лотарингии, пишет Frankfurter Allgemeine. По данным Reporter.lu, премьер-министр Люксембурга списывал целые страницы из других источников, никак не обозначая и не помечая этого в своей работе. Среди прочего, 20 страниц он заполнил текстами с сайта Европейского парламента, также не указывая его среди источников цитат, хотя там и стоял заметный знак о необходимости следовать правилам авторства. В заключение немецкая газета напоминает одно из высказываний Беттеля в интервью немецкому журналу Zeit. Тогда премьер-министр Люксембурга сделал такое заявление: «Если у меня возникает чувство, что кто-то пытается достичь чего-то с помощью жульничества, я этого не прощаю».