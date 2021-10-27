NTD: чья борода лучше — немецкие любители растительности на лице посоревновались между собой
Усы и бороды всех размеров и форм показывают на ежегодном конкурсе на юге немецкой Баварии.
Около 100 участников собрались вместе на Олимпиаде и чемпионате Германии. Они соревнуются в самых разных категориях, среди которых «Усы Дали», «Усы в стиле «фристайл» и «Полная борода».
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