Корреспондент: антидопинговое агентство Украины уличили в манипулировании с пробами

02:20
Bloomberg: ЕС может ввести санкции против «Аэрофлота»
Власти Европейского союза обсуждают возможность введения санкций против авиакомпании «Аэрофлот» на фоне миграционного кризиса на польской границе, сообщает издание Bloomberg со ссылкой на неназванного европейского чиновника.
02:05
Турция и Польша будут сотрудничать по вопросу мигрантов
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу в ходе переговоров договорились сотрудничать по вопросу «гибридной атаки» Белоруссии с помощью мигрантов.
01:59
Лебедев: схватка Фёдора Емельяненко с Джонсом будет довольно интересной
Бывший чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе Денис Лебедев прокомментировал новость о возможном бое между легендарным бойцом смешанных единоборств Фёдором Емельяненко и абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжёлом весе Роем Джонсом — младшим.
01:57
Додон призвал к досрочным выборам для вывода Молдавии из кризиса
Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что в стране необходимо провести досрочные президентские и парламентские выборы для вывода государства из кризиса.
01:44
Экс-футболист «Барселоны» Туре: я хочу изменить отношение людей к Чечне
Бывший футболист «Барселоны», а ныне тренер грозненского «Ахмата» Яя Туре заявил, что хочет изменить отношение людей к Чеченской Республике.
01:34
Макрон и Харрис обсудили сотрудничество США и Франции в космосе
Президент Франции Эммануэль Макрон и вице-президент США Камала Харрис договорились о расширении сотрудничества их стран в космосе и в сфере кибербезопасности.
01:30
Telesport: «Уфа» намерена продать Агаларова зимой за €10 млн
Форвард «Уфы» Гамид Агаларов может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно.
01:15
Канчельскис: Кипр приедет и будет давать бой
Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча национальной команды на отборочном турнире чемпионата мира — 2022 с Кипром.
01:03
В ближайшие часы в Москве ожидаются усиление ветра и гололёд
Гололёд и усиление ветра до 15 м/с ожидаются в Москве в ближайшие часы, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
01:02
Овечкин после тренировки угостил пиццей болельщиков и журналистов
Капитан «Вашингтон Кэпиталз», российский форвард Александр Овечкин угостил пиццей присутствовавших на тренировке команды болельщиков и журналистов.
00:47
Кудерметова проиграла Кристиан в четвертьфинале турнира WTA в Линце
Россиянка Вероника Кудерметова проиграла представительнице Румынии Жаклин Кристиан в матче 1/4 финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Линце.
00:36
ЕСПЧ отказал Саакашвили в переводе в частную клинику
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказал бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили в переводе в частную клинику, сообщил министр юстиции страны Рати Брегадзе.
00:33
Хорватская полиция будет помогать российским болельщикам в Сплите
Полиция Хорватии будет оказывать содействие болельщикам сборной России, которые прибудут в Сплит на матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
00:22
Politico: саммит Байдена и Си Цзиньпина пройдёт 15 ноября
Виртуальный саммит президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина состоится 15 ноября, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.
00:17
Ринат Билялетдинов: в сборной России есть замена травмированным игрокам
Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал отсутствие в сборной России защитника Ильи Самошникова, а также полузащитников Арсена Захаряна и Рифата Жемалетдинова.
00:04
Мостовой считает Россию безусловным фаворитом в матче с Кипром
Экс-футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что ждёт уверенной победы российской команды над Кипром в матче группового этапа квалификации чемпионата мира — 2022
23:51
Байден и глава Еврокомиссии обсудили ситуацию на границе ЕС и Белоруссии
Президент США Джо Байден и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провели переговоры, в рамках которых обсудили ситуацию с мигрантами на границе ЕС и Белоруссии, Украину и вопросы двусторонней повестки.
23:49
Швеция победила Чехию в стартовом матче Кубка Карьяла
В стартовом матче первого этапа Еврохоккейтура — Кубка Карьяла — сборная Швеции одержала победу над командой Чехии.
23:37
МКС скорректировала орбиту для уклонения от обломка китайского спутника
Международная космическая станция осуществила манёвр, чтобы избежать столкновения с обломком китайского метеорологического спутника.
23:35
Liverpool Echo: «Монако» требует от «Эвертона» £40 млн за трансфер Головина
Английский «Эвертон» интересуется российским полузащитником «Монако» Александром Головиным.
23:26
В ЛНР рассказали о просьбе Киева поставлять электроэнергию из Донбасса
Пресс-секретарь делегации самопровозглашённой ЛНР на минских переговорах Мария Ковшарь заявила о намерении Киева закупать энергоресурсы на неподконтрольных властям Украины территориях Донбасса.
23:21
Марио Фернандес извинился за то, что не смог выучить русский язык
Бывший футболист сборной России Марио Фернандес, защищающий цвета московского ЦСКА, признался, что не смог выучить русский язык из-за его сложности.
23:21
Представители Минэнерго России и США провели переговоры по рынку нефти и климату
Заместители министров энергетики России и США Павел Сорокин и Дэвид Турк обменялись мнениями по дальнейшим шагам, направленным на стабилизацию ситуации на мировом рынке нефти, и климатической повестке.
23:07
Браташ рассказал, в чём Мичков похож на Овечкина
И. о. главного тренера сборной России по хоккею Олег Браташ высказал мнение, что нападающий Матвей Мичков в плане профессионального развития похож на капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
23:07
Блинкен: США против использования Белоруссией миграции как оружия
Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США выступают категорически против использования Белоруссией миграции как оружия.
22:52
В Британии за сутки выявили более 39 тысяч случаев коронавируса
В Великобритании за минувшие сутки коронавирусную инфекцию выявили у 39 329 человек, общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в стране достигло 9 406 001.
22:49
Марио Фернандес рассказал, как получил российский паспорт
Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес рассказал, что семья поддержала его решение получить российское гражданство.
22:39
Зеленский: кризис с мигрантами не повлияет на въезд белорусов на Украину
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что миграционный кризис на границе Белоруссии и ЕС не повлияет на возможность въезда белорусов на Украину.
22:36
Женский ЧМ по боксу перенесён на 2022 год
Совет директоров Международной ассоциации бокса (AIBA) принял решение перенести чемпионат мира среди женщин на 2022 год из-за эпидемиологической ситуации в мире.
22:26
КНР и США подписали декларацию об активизации работы по климату
Спецпредставитель КНР по климату Се Чжэньхуа заявил, что Китай и США подписали декларацию об активизации работы по преодолению климатического кризиса.
22:22
Гаджиев: переход Агаларова в «Уфу» был инициативой Газизова
Известный российский специалист Гаджи Гаджиев рассказал, как в ФК «Уфа» оказался нападающий Гамид Агаларов.
22:18
Воробьёв отметил положительный эффект нерабочих дней на ситуацию с COVID-19 в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что введение нерабочих дней оказало положительный эффект на ситуацию с коронавирусом в регионе.
22:07
Арустамян назвал клуб, который ближе всех к подписанию Азмуна
Журналист и инсайдер Нобель Арустамян заявил, что ближе всех к подписанию нападающего «Зенита» Сердара Азмуна итальянская «Аталанта».
22:04
Boeing выплатит компенсации по делу о катастрофе Ethiopian Airlines
Корпорация Boeing согласилась выплатить компенсации семьям погибших при катастрофе модели 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines в 2019 году.
21:54
Вице-премьер России Оверчук провёл переговоры с генсеком ОПЕК
Вице-премьер России Алексей Оверчук провёл переговоры с генеральным секретарём ОПЕК Мохаммедом Баркиндо.
21:53
Фигурист Семененко не выступит на турнире в Австрии
Россиянин Евгений Семененко не примет участия в турнире по фигурному катанию в австрийском Граце.
21:51
В Симферополе выделили 3,1 млрд рублей на ремонт дорог в 2021 году
В Симферополе направили 3,1 млрд рублей на ремонт дорог в 2021 году.
21:43
Меркель сообщила, что попросила Путина повлиять на Лукашенко
Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель сообщила, что попросила в телефонном разговоре президента России Владимира Путина повлиять на белорусского лидера Александра Лукашенко по вопросу миграционного кризиса.
21:40
ЭСК подтвердил, что судья правильно удалил Клаудиньо в матче с «Уралом»
Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) рассмотрела обращение «Зенита» по поводу удаления игрока питерцев Клаудиньо в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уралом».
21:34
Спикером парламента Чехии избрали Маркету Пекарову-Адамову
Спикером нижней палаты парламента Чехии большинством голосов избрана глава движения ТОР 09 37-летняя Маркета Пекарова-Адамова.
21:27
Марио Фернандес: каких бы денег ни предлагали, я бы не хотел переходить из ЦСКА
Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес заявил, что никогда не рассматривал возможность уйти из армейского клуба.
21:26
Дизайнер Нахапетов назвал осенние тренды в мужской одежде
Дизайнер Артур Нахапетов назвал осенние тренды в мужской одежде.
21:21
Диетолог Мойсенко рассказала о свойствах полезного завтрака
Врач-диетолог кандидат медицинских наук Римма Мойсенко рассказала о свойствах полезного завтрака.
21:20
ЕК рассматривает санкции против авиакомпаний, доставляющих мигрантов в Белоруссию
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после встречи с президентом США Джо Байденом заявила, что Евросоюз изучает возможность введения санкций против авиакомпаний, которые доставляют мигрантов в Белоруссию.
21:14
Ринат Билялетдинов: важно, чтобы наши футболисты не травмировались в матче с Кипром
Бывший главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал предстоящий матч сборной России против команды Кипра в отборочном этапе чемпионата мира — 2022.
21:10
В Пентагоне прокомментировали заявления Москвы об активности США в Чёрном море
Американские военные будут проводить военные операции, в том числе в Чёрном море, «как посчитают нужным». Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
21:05
Александр Збруев поделился воспоминаниями о Валентине Малявиной
Народный артист РСФСР Александр Збруев поделился воспоминаниями о своей первой супруге — актрисе Валентине Малявиной, которая скончалась в возрасте 80 лет.
21:05
Инвесторы из КНР вложили в подмосковные компании более $750 млн
Инвесторы из КНР вложили в компании Московской области более $750 млн и создали свыше 6 тыс. рабочих мест для жителей региона, заявила министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева.
21:01
В «Аталанте» заявили, что верят в Миранчука
Спортивный директор «Аталанты» Джованни Сартори заявил, что итальянский клуб рассчитывает на российского полузащитника Алексея Миранчука.
20:55
В ХМАО продлили ограничительные меры в связи с COVID-19
В Ханты-Мансийском автономном округе до 21 ноября продлили ограничительные меры, связанные с COVID-19.