Welt: жизнь не по карману довела россиян до долговой ямы

Благодаря высоким ценам на газ и нефть российский бюджет сейчас пополняется стремительно, как никогда, но гражданам страны мало что достаётся от этой благодати, пишет Die Welt. Несмотря на рост потребительского спроса, реальные доходы продолжают падать и население оплачивает покупки в основном за счёт кредитных денег. При этом для многих людей возможность взять деньги в долг — это вопрос выживания, рассказывает немецкое издание.

Государственный бюджет России пополняется так стремительно, как никогда за многие годы, сообщает Die Welt. И всё благодаря немыслимому доселе росту цен на нефть и газ. Стоимость чёрного золота и голубого топлива превысила рекорд сырьевого бума в 2008 году. При этом алюминий, палладий и никель уже давно продаются за большие деньги, отмечает автор статьи Эдуард Штайнер.

Всё это приносит государству большие деньги. По оценкам рейтингового агентства Fitch Ratings, в этом году от продаж газа и нефти российский бюджет пополнился на $125 млрд. Этот доход помогает заполнить и резервный фонд страны. Уровень госдолга России, как и раньше, продолжает держаться в пределах 20% ВВП. Получается, у государства есть деньги и практически нет долгов, но вот у его граждан дела обстоят иначе.

Из-за жёсткой экономии на «чёрный день» россиянам мало что досталось от всей этой благодати, продолжает издание. При этом многие из них уже давно живут в долг. В течение последнего года задолженность населения перед банками выросла на 26%, достигнув отметки 23 трлн рублей. Помимо жилищных кредитов, растёт и число потребительских кредитов. По данным Центробанка, в первые восемь месяцев 2021 года их количество выросло на 14% и составило 11 трлн рублей.

Для многих россиян эти деньги необходимы для выживания, отмечает Штайнер. Сегодня 20% граждан страны оплачивают на кредитные деньги медицинское обслуживание, 18% — образование детей и гораздо большее число людей — проценты по уже имеющемуся кредиту. При этом деньги в долг всё чаще берут пенсионеры. Многие из них смогут выкарабкаться из сложившейся ситуации только благодаря процедуре банкротства.

В России не спешат говорить о «кредитном пузыре», но у ряда специалистов нынешняя тенденция вызывает тревогу. Потребительский спрос в стране растёт и уже в первой половине года достиг уровня до пандемии коронавируса. Но внешнее впечатление обманчиво. По имеющимся прогнозам, несмотря на рост в 3% в 2021 году, уже в 2022-м российскую экономику ожидает стагнация, ведь увеличение потребительского спроса на две третьих обеспечено не заработанными деньгами, а кредитами.

При этом тенденция к снижению реальных доходов населения проявилась уже давно, напоминает автор статьи. Смена парадигмы произошла в 2014 году. Тогда падение цен на нефть и западные санкции, принятые из-за «аннексии»* Крыма, разрушили существовавшую в России экономическую модель, опиравшуюся на рост потребления и продажу сырья. После рецессии в 2015 году российская экономика начала стагнировать. С 2013 по 2020 год средний ежегодный рост ВВП составил 0,5%, а реальные доходы за этот период снизились на 10%.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).