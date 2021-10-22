Euronews: найденного в Эстонии «крысиного короля» усыпят и поместят в музей

В Эстонии во второй раз за 16 лет нашли «крысиного короля» — причём уникальность этой находки в том, что большинство крыс, запутавшихся хвостами, были ещё живы. Теперь их усыпят и поместят в музей, где выставлен и предыдущий «крысиный король», передаёт Euronews.

Редчайшая находка в Эстонии: не просто «крысиный король», а ещё и живой! К тому же уже второй в этом веке. 13 крыс, запутавшихся в собственных хвостах, обнаружили на ферме в уезде Пылва.



ЙОХАН УЙБОПУУ, фермер: Мать пошла утром кормить птиц — и нашла крыс прямо перед дверью, как на блюде. Они пытались прорыть нору под порогом, но прямо там и застряли.



«Крысиный король» получается, по мнению учёных, тогда, когда хвосты грызунов оказываются в чём-нибудь липком. Спящие вповалку в своём гнезде крысы просыпаются уже спутанными — и когда пытаются разбежаться в разные стороны, то лишь затягивают узел ещё больше. Обычно «король» очень быстро становится жертвой голода и хищников.



АНДРЕЙ МИЛЮТИН, куратор музея Тартусского университета: Это очень редкая находка, во-первых, потому что сами по себе «крысиные короли» встречаются редко — за последние 400 лет их видели, может быть, раз 60. А во-вторых, это невероятная редкость, потому что большинство крыс до сих пор живы.



Теперь, правда, грызунов всё равно придётся усыпить — их поместят в музей, как это сделали и с предыдущим «крысиным королём», найденным в Эстонии в 2005 году.



Дата выхода в эфир 21 октября 2021 года.