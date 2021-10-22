Euronews: найденного в Эстонии «крысиного короля» усыпят и поместят в музей

В Эстонии во второй раз за 16 лет нашли «крысиного короля» — причём уникальность этой находки в том, что большинство крыс, запутавшихся хвостами, были ещё живы. Теперь их усыпят и поместят в музей, где выставлен и предыдущий «крысиный король», передаёт Euronews.
Редчайшая находка в Эстонии: не просто «крысиный король», а ещё и живой! К тому же уже второй в этом веке. 13 крыс, запутавшихся в собственных хвостах, обнаружили на ферме в уезде Пылва.
ЙОХАН УЙБОПУУ, фермер: Мать пошла утром кормить птиц — и нашла крыс прямо перед дверью, как на блюде. Они пытались прорыть нору под порогом, но прямо там и застряли.
«Крысиный король» получается, по мнению учёных, тогда, когда хвосты грызунов оказываются в чём-нибудь липком. Спящие вповалку в своём гнезде крысы просыпаются уже спутанными — и когда пытаются разбежаться в разные стороны, то лишь затягивают узел ещё больше. Обычно «король» очень быстро становится жертвой голода и хищников.
АНДРЕЙ МИЛЮТИН, куратор музея Тартусского университета: Это очень редкая находка, во-первых, потому что сами по себе «крысиные короли» встречаются редко — за последние 400 лет их видели, может быть, раз 60. А во-вторых, это невероятная редкость, потому что большинство крыс до сих пор живы.
Теперь, правда, грызунов всё равно придётся усыпить — их поместят в музей, как это сделали и с предыдущим «крысиным королём», найденным в Эстонии в 2005 году.
Депутат Европейского парламента от Польши Косма Злотовский заявил, что Россия якобы манипулирует ситуацией на рынке газа в ЕС для получения экономической и политической выгоды. Свою позицию политик попытался аргументировать в обращении к Еврокомиссии, с которым ознакомился RT.
Агентство США по международному развитию (USAID) планирует нанять в региональное представительство, занимающееся вопросами Украины и Белоруссии, специалиста по работе с программами ведомства. С описанием должности ознакомился RT.
Представитель департамента информационной политики губернатора и правительства Еврейской автономной области заявила, что многие сотрудники бригад скорой медицинской помощи ранее решившие уволиться из-за нежелания прививаться от COVID-19, забрали заявления об увольнении.
Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что поставить точный диагноз коронавируса без лабораторного тестирования невозможно.
Власти 45 стран объявят на 26-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) о срочных действиях и инвестициях для защиты природы и перехода к более устойчивым способам ведения сельского хозяйства.
Советник-посланник посольства России в США Сергей Кошелев в интервью RTVI заявил, что перспектив разрешения ситуации с российской дипломатической собственностью в США пока нет, нормализации отношений без этого не произойдёт.
Главный редактор журнала France Football Паскаль Ферре отреагировал на слухи о том, что аргентинского нападающего ПСЖ Лионеля Месси уже оповестили о победе в голосовании за «Золотой мяч», который вручается каждый год лучшему футболисту мира.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать действия напавших на мужчину с ребёнком в Новой Москве на более тяжкую статью «Покушение на убийство». Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.