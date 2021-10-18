Главред: американские дипломаты «перевернули» флаг Украины

Миссия США при ОБСЕ заявила, что Крым является частью Украины, при этом перепутала цвета её флага. Как передаёт «Главред», дипломаты в Twitter раскрасили полуостров вместо сине-жёлтого цвета в жёлто-синий, то есть государственный флаг Украины по ошибке перевернули.
Американские дипломаты опубликовали заявление в поддержку Украины, при этом они по ошибке «перевернули» украинский государственный флаг вверх ногами. Как пишет «Главред», казус произошёл в ответ на остановку работы миссии ОБСЕ в Донбассе. У себя в Twitter дипломаты указали, что именно Россия не позволяет независимым наблюдателям выполнять свои дипломатические функции.
«Мы не требуем расширения полномочий СММ. Мы призываем Россию позволить миссии выполнять свой мандат. Этот мандат позволяет СММ патрулировать всю территорию Украины, в том числе оккупированный Россией Крым*. Потому что Крым — это Украина», — говорится в сообщении американского государственного органа.
Как отмечает издание, к сообщению прикреплено видео с изображением «аннексированного Россией полуострова Крым», однако вместо сине-жёлтого цвета изображение жёлто-синее, то есть государственный флаг Украины по ошибке перевернули.
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
Россия и Южная Корея намерены наращивать сотрудничество между странами в сфере здравоохранения, сообщили в Минвостокразвития по итогам переговоров министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова с первым замглавы МИД Южной Кореи Чхве Чжон Гоном.
Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг прокомментировал итоги поединка за временный титул организации, в котором россиянин Пётр Яном победил американца Кори Сэндхагена.
Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и председатель Комитета северного экономического сотрудничества при президенте Республики Корея Пак Чжон Су обсудили вопросы сотрудничества между странами в Арктическом регионе.
Мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил, что в Сочи в настоящее время находятся более 110 тыс. гостей. Он отметил, что город функционирует в режиме повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом.
Хавьер Мендес, американский тренер бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, уверен, что другой его подопечный из России, Зубайра Тухугов, подерётся за титул организации в полулёгком весе, если продолжит побеждать.
В российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии сообщили, что «в провинции Хама в результате миномётного обстрела, произведённого террористами из района Свухон по позициям правительственных сил в районе населённого пункта Кавкаба, один сирийский военнослужащий погиб и один получил ранение».
Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов объяснил, почему в национальную команду на заключительные матчи квалификации к чемпионату мира — 2022 с Кипром (11 ноября) и Хорватией не был вызван голкипер московского «Спартака» Александр Максименко.
Бывший футболист мадридского «Реала», «Милана» и сборной Нидерландов Кларенс Зеедорф сообщил о запуске совместного проекта с экс-чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Украинский лидер Владимир Зеленский во время выступления на Конференции ООН по изменению климата COP26 в Глазго заявил, что для того, «чтобы преодолеть глобальное потепление, нам необходимо глобальное потепление в отношениях государств, где каждый год тает доверие».
Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия 1», отвечая на вопрос об эффективности режима нерабочих дней, заявила, что «это зависит, конечно, от населения» и от того, «как серьёзно принимается ситуация».
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что людям с низким иммунным ответом рекомендуется пройти ревакцинацию от коронавируса через полгода.
Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и посол Ливана в Москве Шауки Бу Нассар провели встречу. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Известный российский тренер Гаджи Гаджиев считает оправданным вызов в сборную России футболистов «Спартака» Георгия Джикии, Романа Зобнина и Зелимхана Бакаева, несмотря на неудачное выступление красно-белых в последних матчах.