Генсек Европейской службы внешних связей: на путь конфронтации с ЕС Россия ступила сама

Россия своими действиями в отношении Украины сама приняла решение пойти на конфронтацию с Евросоюзом, заявил в интервью France 24 генеральный секретарь Европейской службы внешних связей Стефано Саннино. По словам чиновника, Брюссель продолжает сотрудничать с Москвой в отдельных областях, даже несмотря на её поведение, и надеется в будущем выстраивать с ней «предсказуемые» отношения.

И ещё один вопрос, который крайне важен как для Украины, так и для ЕС — поставки газа в Евросоюз. Электроэнергия в европейских странах резко дорожает, и некоторые обвиняют Россию в том, что она закрутила гайки, а вернее, газовые граны на трубопроводах, ведущих в Европу. Однако постпред Москвы при Европейском союзе недавно заявил, что кризис легко можно было бы урегулировать, если бы Европа прекратила относиться к России, как к врагу или противнику. Что бы вы на это ответили?

СТЕФАНО САННИНО, генеральный секретарь Европейской службы внешних связей: Ответил бы, что этот путь избрал не Европейский союз — его избрала Россия. Опять же здесь имеется в виду то, как они поступили с Украиной — и с Крымом*, и с восточными регионами, — но также и уничтожение самолёта (Boeing 777 в Донецкой области. — ИноТВ). Причём проблема была не только, собственно, в самом его уничтожении, но и в отказе сотрудничать по вопросу проведения следствия и даже в плане содействия семьям, пытающимся получить останки своих родственников.

Итак, выбор на конфронтации остановила Россия, а не Европейский союз. И тем не менее мы продолжаем поддерживать контакты с Москвой: хотя мы придерживаемся очень твёрдой позиции по отношению к тому, какие действия она предпринимает в сфере прав человека и как поступает с оппозицией, мы в то же время пытаемся сотрудничать с Россией в тех областях, где у нас имеются взаимные интересы, а также в тех, где, на наш взгляд, нам необходимо работать вместе, и где, по нашему признанию, Россия может сыграть важную роль.

Поэтому мы хотим с Россией предсказуемых отношений, работаем в этом направлении и надеемся, что Россия сможет найти с нами общий язык в этой ситуации и сотрудничать с нами в более конструктивном ключе.

Дата выхода в эфир 16 октября 2021 года.



* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

