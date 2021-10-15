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CNN: идёт на поправку — врачи рассказали о состоянии Билла Клинтона после госпитализации с заражением крови

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Бывшего главу Белого дома Билла Клинтона госпитализировали в Калифорнии с заражением крови, передаёт CNN. Впрочем, наблюдающие за Клинтоном врачи и его официальный представитель отметили, что политик хорошо реагирует на антибиотики и уже идёт на поправку.
CNN: идёт на поправку — врачи рассказали о состоянии Билла Клинтона после госпитализации с заражением крови
Reuters

Бывший президент США Билл Клинтон госпитализирован в Медицинский центр Ирвинского университета Калифорнии в связи с заражением крови, сообщает CNN. 

Официальный представитель Клинтона Анхель Урена отметил, что во вторник 75-летний политик почувствовал усталость и после сдачи анализов был госпитализирован. По данным телеканала, у Клинтона возникла инфекция мочевыводящих путей, которая затем попала в кровеносную систему.
 
По словам заведующего кафедрой медицины Медицинского центра Ирвинского университета доктора Альпеша Амина и личного врача Клинтона Лизы Бардак, бывший глава Белого дома помещён в отделение интенсивной терапии. Однако это сделано исключительно из соображений обеспечения конфиденциальности и безопасности, а не потому, что Клинтон нуждается в интенсивной терапии.
 
Врачи отмечают, что экс-главе американской администрации назначено лечение антибиотиками. При этом он находится в хорошем настроении, встаёт и ходит, а также общается с семьёй и персоналом больницы.
 
«После двух дней лечения количество лейкоцитов в его крови снижается, он хорошо реагирует на антибиотики. Мы надеемся, что он скоро поедет домой», — отметили в Медицинском центре Ирвинского университета.
 
Официальный представитель бывшего президента также подчеркнул, что Клинтон уже чувствует себя лучше. «Он идёт на поправку, находится в хорошем расположении духа и благодарен докторам, медсёстрам и персоналу за отличный медицинский уход», — приводит CNN слова Урены.
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