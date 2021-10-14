CNBC: Верховный суд США склоняется к смертной казни для Царнаева

Верховный суд США может подтвердить смертную казнь для Джохара Царнаева, устроившего теракт на Бостонском марафоне в 2013 году, сообщает CNBC. Телеканал напоминает, что в июле 2020 года адвокаты Царнаева подали апелляцию на смертную казнь своего подзащитного, что привело к повторному разбирательству. Однако сообщается, что в его ходе члены Верховного суда всё равно склоняются к смертной казни.

Поплатится ли человек, устроивший теракт на Бостонском марафоне, жизнью за своё преступление? Этот вопрос будет решать Верховный суд: сейчас складывается ощущение, что он готов подтвердить смертную казнь для Джохара Царнаева. В ходе сегодняшних дебатов члены суда дали понять о наличии такой возможности.

В 2015 году федеральный суд признал виновным этого человека в совершении теракта в 2013 году, унёсшего жизни троих человек, включая восьмилетнего ребёнка, и ранившего ещё сотни.

Члены Верховного суда не совещаются по поводу того, виноват Царнаев или нет: этот вопрос уже решён вынесением обвинительного приговора. Верховный суд сейчас решает, получит ли Царнаев пожизненное заключение или же его ждёт смертная казнь. Наш корреспондент Перри Руссо с подробностями того, почему изначальный приговор сейчас под вопросом.

ПЕРРИ РУССО, корреспондент CNBC: Это был один из худших терактов в истории США со времён 11 сентября 2001 года. Организаторами теракта были два брата: из них выжил только один — Джохар Царнаев. В 2015 году Царнаева признали виновным и приговорили к смертной казни. Его адвокаты подали апелляцию — и в июле 2020 года апелляционный суд США отменил смертную казнь для Царнаева и назначил новое судебное разбирательство, призванное установить, заслуживает ли Царнаев смертной казни.

Апелляционный суд обвинил Джорджа О’Тула, судью, проводившего разбирательство, в том, что он недостаточно подробно проверил присяжных на наличие возможной предвзятости. Царнаеву сейчас 28 лет. В ходе разбирательства его адвокаты не отрицали роли Царнаева в теракте, но утверждали, что главным организатором был его старший брат Тамерлан, а Джохар легко поддавался манипуляции. Адвокаты пытались подкрепить свои доказательства, приводя в пример тройное убийство 2011 года, в котором подозревали Тамерлана. Однако судья отказал в приведении такого аргумента.

В апелляционном суде постановили, что судья О’Тул превысил свои полномочия: было отмечено, что если бы стороне защиты позволили привести доказательство, то она смогла бы более убедительно опровергнуть утверждение правительства о том, что братья были равными партнёрами.

Этим летом генпрокурор США Меррик Гарланд приостановил осуществление смертных казней, чтобы Министерство юстиции могло пересмотреть свои методы и процедуры. Однако в случае с Царнаевым Министерство юстиции выступает за смертную казнь.

Мартин Ричард стал самой юной жертвой теракта. Ему было восемь лет. В 2015 году родители Мартина написали обращение с просьбой отмены смертной казни. «Мы знаем, что у правительства есть причины утверждения смертной казни, однако долгосрочная погоня за этим решением принесёт годы апелляций и вынудит нас и дальше переживать худший день нашей жизни».

Это обращение было опубликовано в газете BostonGlobe в 2015 году. С момента теракта прошло уже восемь с половиной лет, и история всё ещё продолжается. За моей спиной вы видите памятный мемориал. Царнаев сейчас содержится в строго охраняемой тюрьме «Флоренс» в Колорадо, прозванной «Алькатрасом Скалистых гор».

Дата выхода в эфир 14 октября 2021 года.