Onet: нам не нужна «чёрная дыра» — молодые поляки не представляют свою жизнь вне ЕС

Опасения касательно возможного выхода Польши из ЕС после решения Конституционного суда особенно беспокоят молодое поколение поляков, которое не знает «Европу без ЕС» и «Польшу вне ЕС», пишет польская журналистка Дагмара Пакула. На портале Onet она обращает внимание на то, что они приравнивают возможный «полексит» к неизвестным водам и «чёрной геополитической дыре».

В это воскресенье демонстрации под лозунгом «Мы остаёмся в Европейском союзе» прошли в 160 городах Польши. Протесты стали результатом принятия решения конституционного суда Польши, подтвердившего приоритет польского права над европейским. Особенно активными участниками акций в Кракове стали молодые люди, пишет на портале Onet польская журналистка Дагмара Пакула.

Большинство протестующих серьёзно обеспокоены ситуацией в стране, однако членство в ЕС даёт им в некоторой степени чувство безопасности, которое они не готовы терять. Они не скрывают, что если Польша будет следовать этим путём, то её ждёт маргинализация в структурах ЕС, а затем возможный «полексит».

Журналистка обращает внимание на то, что некоторые молодые поляки не знают жизни в Польше вне ЕС, и они не испытывают никакого желания узнать её. «Некоторые из них были слишком маленькими, чтобы вспомнить момент вступления Польши в ЕС. Другие тогда были совсем подростками. Их объединяет одно: они не могут представить, что мы можем вернуться к состоянию на 2004 год», — подчёркивает она.

По мнению 20-летнего протестующего Михала Косно, ЕС гарантировал Польше мир после многих лет международных конфликтов, более того, государства наконец-то начали сотрудничать друг с другом. «Если бы дело дошло до выхода из ЕС, то мы определённо утратили бы нашу безопасность. Хуже, однако, то, что неизвестно, чего ещё мы можем ожидать. Мы войдём в неизвестные воды, и речь не идёт только о том, что в ближайшие годы мы будем испытывать нехватку финансирования ЕС. На кону целые десятилетия. Это решение повлияет на всю мою жизнь и жизнь будущих поколений», — рассуждает он.

В свою очередь, 19-летний Кацпер Дудзяк выступает против идеи «полексита», потому что для него ЕС — это безопасность, стабильность и развитие Польши. «Членство в ЕС также гарантирует то, что наша страна не попадёт в геополитическую чёрную дыру. Ввиду более агрессивного поведения России это ключевой момент», — объясняет он. Молодой человек очень опасается того, что, покинув ЕС, партия «Право и справедливость» переключится на десятую скорость в создании авторитарного государства — и в результате Польша окажется в «орбите влияния Путина».

Другой 20-летний студент юридического факультета объяснил, что «молодёжь в Польше чувствует себя не только поляками, но и европейцами», поэтому то, что творится в Конституционном суде уже несколько лет, — скандал. Молодые люди не дают своего согласия на формальный или неформальный вывод поляков из ЕС.

Другие демонстранты жаловались на отсутствие возможности заключения однополых браков, запрет абортов, абсурдную налоговую систему, а сейчас и на ситуацию на польско-белорусской границе. «На самом деле поводов для протеста предостаточно, поэтому я сегодня здесь», — говорили они.

Среди демонстрантов была и 15-летняя ученица, которая пришла на забастовку вместе со своей мамой, потому что она «не знает Европы без ЕС» и вовсе не горит желанием узнать её в таком виде, резюмирует на портале Onet польская журналистка Дагмара Пакула.