Times: «во избежание вредных и устаревших стереотипов» — в Калифорнии крупные магазины обяжут создавать гендерно-нейтральные отделы с детскими товарами

В штате Калифорния приняли закон, который обязывает местные крупные магазины создавать гендерно-нейтральные секции с товарами для детей, пишет The Times. Калифорнийским демократам наконец удалось провести этот закон после двух неудачных попыток, предпринятых за последние годы, отмечается в статье.

В соответствии с новым калифорнийским законом, крупные магазины штата, в которых работает не менее 500 сотрудников, будут обязаны создавать гендерно-нейтральные секции с детскими товарами «во избежание закрепления вредных и устаревших стереотипов», пишет The Times.



Согласно этому закону, крупные магазины теперь будут обязаны иметь гендерно-нейтральный «разумный набор» товаров, «не зависящий от того, как они традиционно продавались: для девочек или для мальчиков».



Хотя некоторые республиканцы отвергли этот закон, назвав его «навязчивым правительственным диктатом», он был принят в Калифорнии демократическим большинством в местном законодательном органе после двух неудачных попыток, предпринятых за последние годы.



Закон не распространяется на одежду, но относится к игрушкам и к «предметам ухода за детьми», таким как средства гигиены и ухода за зубами.



«Мы должны перестать навешивать ярлыки по поводу того, что приемлемо для определённых полов, и просто позволить детям оставаться детьми, -— сказал автор законопроекта Эван Лоу, член Демократической партии. — Я надеюсь, что этот закон побудит большее количество компаний в Калифорнии и США избегать закрепления вредных и устаревших стереотипов».



Лоу пояснил, что на создание этого закона его вдохновила десятилетняя дочь одного из его сотрудников, которая спросила, почему некоторые товары в магазине «недоступны» для неё, поскольку она девочка.