Le Monde: «победить в войне до войны» — Генштаб Франции представил новую стратегию

Начальник Генштаба французской армии рассказал о новой концепции развития вооружённых сил, разработанной в ответ на ускорение гонки вооружения и возникновение гибридных конфликтов. Особое внимание теперь будет уделяться информационной войне и борьбе с ней в цифровом пространстве, а также улучшению подготовки личного состава, сообщает Le Monde.

Французская армия решила нарушить традицию и разработала новую концепцию ведения боевых действий за пределами страны, которая подразумевает «победу в войне до войны», пишет Le Monde. Новый начальник Главного штаба ВС Франции Тьерри Буркхард представил своё «стратегическое видение» 1 октября перед высшим командным составом, а 6 октября расскажет о нём Комиссии по вопросам обороны в Национальном собрании.

В то время как по всему миру ускоряется гонка вооружения и всё чаще возникают гибридные конфликты, новый принцип отражает желание Генштаба развиваться в областях, которые раньше во французской армии игнорировали или почти не рассматривали — главным образом речь идёт об информационном влиянии и борьбе с ним. Как отмечается в статье, в этом направлении уже давно работают Россия, Турция и Китай, и теперь генерал Буркхард хочет задействовать его и во Франции, при этом не повредив её статусу «сбалансированной страны».

«Если раньше конфликты вписывались в схему «мир-кризис-война», то теперь это скорее «соперничество-спор-противостояние», — рассказал глава Генштаба на пресс-конференции. — Соперничество стало нормальным состоянием, будь то в военной сфере, экономической, культурной или политической, и так называемые периферийные конфликты являются частью этого соперничества». Буркхард подчеркнул, что в течение 20 лет военные действия велись на поле боя, но теперь это не единственный выход, и в этих изменившихся условиях война «восприятия», особенно в соцсетях, выходит на первый план.

Такие заявления вписываются в более глобальное изменение курса, указывает французская газета. В ближайшие дни Министерство обороны должно опубликовать доктрину по борьбе в информационном пространстве, а в течение октября должен начать работу и выбрать директора отдел по наблюдению и защите от иностранного цифрового вмешательства. Кроме того, 29 сентября уже заработала комиссия по изучению информации в цифровую эпоху под руководством социолога Жеральда Броннера.

Для успешного участия в новой «войне восприятий» необходимо быть «надёжным» и «последовательным» — на этих двух понятиях будет настаивать генерал Буркхад во время выступления перед парламентариями. В частности, он намерен уделить особое внимание усилению и усложнению тренировок, особенно при участии нескольких стран — в армии это назвали концепцией «высокоинтенсивной» подготовки. Сейчас тренировочные циклы сокращаются из-за сложности в эксплуатации большого числа техники и занятости армии в обеспечении национальной безопасности.

Несмотря на свои амбиции, новый начальник Генштаба не собирается менять что-то в комплектовании армии. Увеличенный состав спецназа он считает достаточным и намерен скорее расширять формирования, которые могут выполнять особые миссии в заграничных операциях. Кроме того, планируется улучшить подготовку оперативного резерва в составе 40 тыс. солдат.

В свою очередь информационная война, разведка и в целом развитие цифрового пространства подтолкнули к созданию 370 новых вакансий в Министерстве обороны, которые запланировано открыть в 2022 году. Тем не менее это подкрепление не должно повлиять на поиск ответственных за кибератаки: Франция намерена придерживаться взвешенного подхода в отличие от США, которые систематически обвиняют Китай или Россию. В Генштабе Франции уточняют, что собираются скорее «ещё более эффективно использовать киберсредства» во время операций, чтобы повысить потенциал традиционных наступательных средств.

В целом для «победы в войне до войны» во французской армии пытаются снова найти свободу для манёвра, пишет издание. Так, для ведения заграничных операций, по словам генерала Буркхада, «необходимо быть более гибким в плане мобилизации и высадки личного состава». Этому в конечном итоге может способствовать реорганизация операции «Бархан», которая подразумевает сокращение присутствующего там военного контингента на 40% (примерно до 5100 солдат).

В то же время в Генштабе намерены продолжать объединение европейских союзников вокруг общей цели, а также сотрудничать с американцами и блоком НАТО. Как подчёркивает военное ведомство, скандал с предназначенными для Австралии подлодками не должен ничего поменять в этих основных принципах. При этом на данном этапе французская армия официально не намерена привлекать частные вооружённые формирования, как это делают Турция или Россия, подчёркивает в заключение Le Monde.