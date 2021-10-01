Лукашенко в интервью CNN: «Мне не за что извиняться»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг все обвинения в том, что Минск нарушает права человека и прибегает к пыткам в отношении протестующих и активистов. Об этом сам белорусский лидер заявил в интервью CNN. В этом контексте Лукашенко заявил, что ему не за что извиняться, так как все эти сообщения — «фейк и выдумки».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг широко распространённые сообщения о нарушениях прав человека, наблюдаемых с момента его оспариваемой победы на выборах в прошлом году. В десятках интервью протестующие и оппозиционные активисты рассказывали CNN о пытках — от систематических избиений до изнасилований милицейскими дубинками. Лукашенко широко известен как «последний диктатор Европы»: он пробыл на президентском посту почти 30 лет. В ходе эксклюзивного интервью с корреспондентом CNN Мэтью Чансом он пришёл в негодование, когда его спросили, не хочет ли он извиниться перед теми, кто пострадал при его режиме.

Хотите ли вы воспользоваться этой возможностью и извиниться перед белорусским народом за нарушения прав человека, от которых они пострадали вашей милостью?

АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО, президент Белоруссии: Нет, мне бы не хотелось воспользоваться этой возможностью. И даже если бы и захотел, я бы воспользовался ею перед белорусскими СМИ. Они у нас очень даже хорошие. Какой смысл делать это перед CNN. Не думаю, что это уместный вопрос. Да мне и в принципе не за что извиняться.

Вы утверждаете, что вам не за что извиняться, однако Human Rights Watch сообщает, что многие заключённые говорят о том, что им ломали кости, выбивали зубы, наносили черепно-мозговые травмы и электрические ожоги. Amnesty International пишет об изоляторах, которые превращают в пыточные камеры, где протестующих голыми бросают в грязь, а милиция избивает их ногами и дубинками. Не думаете, что за это стоит извиниться?

АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО: Вы знаете, у нас нет ни одного изолятора, как вы описали, как Гуантанамо или эти базы, которые США и ваша страна создали в Восточной Европе. Что касается наших изоляторов, где мы держим осуждённых и фигурантов уголовных дел, — они не хуже, чем в Британии или США. Я вам это гарантирую. Я предлагаю вам обсуждать конкретные факты, а не какие-то взгляды или заявления каких-то эфемерных правозащитных организаций.

Я не думаю, что Human Rights Watch и Amnesty International — это сомнительные организации, они являются мировым стандартом для активизма в сфере прав человека. И у этих утверждений есть свидетели. Бывшие заключённые в ваших тюремных лагерях, тюремных изоляторах — и мужчины, и женщины — говорят, что они столкнулись там с насилием сексуального характера, включая изнасилования и угрозы изнасилования. И, получается, вы хотите сказать, что всё это выдумки? Всё это фейк?

АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО: Всё, что вы перечислили, — это фейк и выдумки. Я гарантирую, что это фейк и выдумки.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 01 октября 2021 года.