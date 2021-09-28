Euronews: коммунисты Австрии удивили всех небывалым успехом на выборах

Компартия Австрии добилась небывалого успеха в современной истории, сумев одержать убедительную победу на муниципальных выборах в Граце — втором по величине городе страны. Это стало для Австрии настоящей сенсацией, передаёт Euronews. Эксперты уже назвали победу коммунистов «исторической», а канцлер Себастьян Курц признался, что такой результат очень удивляет и заставляет задуматься.
Коммунистическая партия Австрии (КПА) добилась небывалого успеха в современной истории, одержав победу на муниципальных выборах в Граце — втором по величине городе страны. Кресло его бургомистра, как ожидается, достанется ведущему кандидату «красных» на выборах Эльке Кар.
Действующий градоначальник Зигфрид Нагль, представляющий консервативную Австрийскую народную партию (АНП) и проработавший на этом посту 18 лет, уже объявил о своей отставке.
ЭЛЬКЕ КАР, кандидат в бургомистры Граца от КПА: Многие в нашей партии на протяжении десятилетий всегда были рядом с людьми, были сторонниками людей, у которых зачастую дела идут не так хорошо — и мы всегда фокусировали наше внимание на проблемах трудящихся. Мы будем вести переговоры со всеми сторонами в муниципальном совете с тем же чувством ответственности и рассудительности, как мы всегда делали это в прошлом.
По предварительным данным, КПА набрала почти 29 процентов голосов, тогда как АНП — около 26 процентов.
Несмотря на то что в Граце коммунисты на протяжении многих лет пользуются популярностью благодаря программе в сфере социального обеспечения и улучшения условий труда, их победа стала для Австрии настоящей сенсацией. Обозреватели назвали её «исторической», а канцлер Себастьян Курц признался, что очень удивлён такому результату, который, по его словам, «заставляет задуматься».
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