Эксперты Forbes с оптимизмом смотрят на российскую экономику

После кризиса 2020 года, вызванного пандемией, в Россию хлынул поток иностранных инвестиций. Как пишет Forbes, несмотря на то, что российский рынок исчерпал далеко не все резервы для роста, он пока что кажется недооценённым по сравнению с другими регионами, что делает его потенциально привлекательным для инвесторов, вкладывающих капитал в стоимость.

После трудностей 2020 года, которые были вызваны пандемией, в Россию в этом году потоком пошли прямые иностранные инвестиции. Как пишет Forbes, это объясняется тем, что Москва предлагает положительные ставки в реальном выражении, в отличие от стран Центральной и Восточной Европы. Кроме того, на помощь российской экономике также пришли повысившиеся цены на нефть и газ. Эксперты считают, что, если дополнительные доходы России от продажи нефти и газа будут потрачены на социальные выплаты, это даст дополнительный толчок развитию экономики и улучшит условия жизни людей.

Как продолжает издание, российский рынок ценных бумаг по своим показателям в 2021 году опережает фондовый индекс S&P 500: если доходность американского рынка по состоянию на 14 сентября составляла примерно 20%, то российский индекс Мосбиржи увеличился более чем на 31%. Кроме того, по мнению аналитиков, Россия исчерпала далеко не все свои резервы роста.

«Наряду с увеличением нефтяных цен, российскому рынку в 2022 году будет помогать ослабление угрозы международных санкций и приток индивидуальных инвесторов. Более того, российский рынок по-прежнему кажется недооценённым по сравнению с другими регионами, что делает его потенциально привлекательным для инвесторов, вкладывающих капитал в стоимость», — пишет Forbes.

По состоянию на середину сентября коэффициент цена/прибыль на российском фондовом рынке был равен девяти. Таким образом, заключает автор статьи, стоимостная оценка этого рынка была существенно ниже других развивающихся рынков, не говоря уже о рынках развитых, таких как японский, европейский и, что весьма примечательно, американский.