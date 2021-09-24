Эксперты Forbes с оптимизмом смотрят на российскую экономику
После трудностей 2020 года, которые были вызваны пандемией, в Россию в этом году потоком пошли прямые иностранные инвестиции. Как пишет Forbes, это объясняется тем, что Москва предлагает положительные ставки в реальном выражении, в отличие от стран Центральной и Восточной Европы. Кроме того, на помощь российской экономике также пришли повысившиеся цены на нефть и газ. Эксперты считают, что, если дополнительные доходы России от продажи нефти и газа будут потрачены на социальные выплаты, это даст дополнительный толчок развитию экономики и улучшит условия жизни людей.
Как продолжает издание, российский рынок ценных бумаг по своим показателям в 2021 году опережает фондовый индекс S&P 500: если доходность американского рынка по состоянию на 14 сентября составляла примерно 20%, то российский индекс Мосбиржи увеличился более чем на 31%. Кроме того, по мнению аналитиков, Россия исчерпала далеко не все свои резервы роста.
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