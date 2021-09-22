France 2: подорожание бензина во Франции бьёт по карману сельских жителей
Вот уже 20 лет Патрик Копье ежедневно садится за руль автомобиля, чтобы отправиться в офис.
ПАТРИК КОПЬЕ, автомобилист: Я езжу 45 километров туда, 45 километров обратно…
Всего 90 километров между севером департамента Изер и Лионом и расходы на топливо, которые не прекращают расти.
ПАТРИК КОПЬЕ: Я заправляю полный бак на 75 евро, раньше было около 60. Но у нас нет выбора, нужно платить, чтобы ездить на работу.
На 30 евро в месяц больше по сравнению с началом года. Этот менеджер отныне сбавляет скорость на шоссе.
ПАТРИК КОПЬЕ: Я еду 110—115.
Пересесть на поезд? Патрик Копье счёл эту идею слишком затруднительной с точки зрения расписания. Сегодня он подумывает обменять свой старенький дизельный автомобиль на электромобиль.
ПАТРИК КОПЬЕ: Мы пытаемся поменять машину, но на это тоже требуется время и определённый бюджет.
120 километров в день, чтобы добраться до работы. Кристиан Мунье использует свой автомобиль довольно часто, как в будни, так и в выходные.
КРИСТИАН МУНЬЕ, автомобилист: Да, в сельской местности приходится много ездить. Куда угодно.
12 километров до гипермаркета, кроме того, визиты к врачу, другие дела — расстояния увеличиваются, как и количество остановок для заправки.
КРИСТИАН МУНЬЕ: Расходы на топливо составляют 15 процентов моей месячной зарплаты.
Выбор в пользу жизни в сельской местности с двумя автомобилями влечёт за собой расходы на топливо, выросшие на 80 евро в последние месяцы. Изабель Мунье тоже работает за 60 километров от дома. И расчёт с каждым днём становится всё более тщательным.
ИЗАБЕЛЬ МУНЬЕ, автомобилист: Мы делали всё, что было нужно, но мне вскоре придётся сменить работу, чтобы хоть немного сократить расходы на топливо.
КРИСТИАН МУНЬЕ: Да, мы ограничиваем себя в дальних поездках. Мы можем выехать куда-то разок время от времени, но не постоянно.
На автозаправках цены, похоже, стабилизировались, но мировой спрос на бензин остаётся крайне высоким, и снижения в ближайшее время не предвидится.
Дата выхода в эфир 19 сентября 2021 года.
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