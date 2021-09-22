Fox News: Пентагон опять солгал о жертвах среди гражданских — но за эту ложь вновь никого не наказали
Администрация Байдена неделями уверяла нас в том, что США удалось ударом с беспилотника уничтожить в Кабуле группу террористов из некой «ИГ в Хорасане»* — что бы это ни значило — и что после их уничтожения произошло несколько «вторичных» взрывов, которые послужили доказательством того, что убитые были смертниками. Но всё это было ложью: журналисты The New York Times припёрли чиновников к стенке, и им пришлось признать, что в результате авиаудара погибли и несколько ни в чём не повинных людей, в том числе и детей. Но интереснее всего здесь отнюдь не это, ведь ошибки случались всегда, а то, что за конкретно эту ошибку или за ложь впоследствии в Пентагоне так никого и не наказали.
А поделиться мыслями по поводу этой ситуации нам показалось любопытным попросить Тулси Габбард — бывшую представительницу штата Гавайи в палате представителей, которая как военнослужащий гавайской Армии Национальной гвардии служила в Ираке и продолжает нести службу на благо страны. Госпожа конгрессвумен, большое вам спасибо за то, что к нам пришли.
Выходит — хотя, наверное, вас это совершенно не шокирует, потому что вы подобного навидались, — можно солгать по поводу жертв военной операции и, если тебя поймают на лжи, тебе ничего не будет? Это что за система такая?
ТУЛСИ ГАББАРД, экс-депутат палаты представителей США (Демократическая партия): В таких случаях ответственность имеет ключевое значение. Я хотела бы подчеркнуть, что гибель гражданских лиц в ходе военных действий — это всегда ужасная трагедия. Война — это вообще ужасное явление, и, как мне кажется, американским гражданам важно понимать, что исламисты продолжают с нами воевать. А идеология этих исламистов — и это не то же самое, что ислам, это отдельная политическая идеология, вдохновившая исполнителей террористических актов против нашей страны, совершённых 11 сентября, — это самая страшная угроза, которая сейчас стоит и перед нашей страной, и перед всем миром. На ней стоят власти так называемых исламских стран, включая Турцию, Иран, Саудовскую Аравию и Пакистан, и именно из-за неё в этих странах происходит дискриминация христиан, индуистов, буддистов, атеистов и других. Поэтому пока эти исламисты ведут против нас войну, нам нужно прикладывать усилия к тому, чтобы взять над ними верх — как в военном, так и в идеологическом плане.
А в военном плане у нас здесь есть два варианта. Вариант первый — продолжать вторгаться в разные страны по всему миру, оккупируя их и отстраивая их заново, как мы и поступили с Афганистаном, заплатив большую цену. Вариант второй — применить точечный подход и с применением авиаударов и наших ВВС в целом вести охоту на террористические ячейки. И реальное положение вещей таково, что цена, которую придётся заплатить и народу США, и нашим войскам, и мирному населению этих стран, окажется гораздо меньше, если мы изберём этот точечный подход, а не станем повторять ровно те же ошибки, которые уже совершили в Афганистане и других регионах мира, вторгаясь в страны, оккупируя их и отстраивая заново.
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