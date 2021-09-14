France 24: чистая красота без глубокого смысла — парижскую Триумфальную арку обернули в ткань по проекту Христо
В воскресенье Триумфальная арка получила новый наряд — монумент облачился во множество метров сверкающей серебристой ткани из переработанных материалов. В таком виде он пробудет лишь двадцать дней.
Чтобы «одеть» знаменитый памятник на него забрались несколько бригад альпинистов. Они и развернули в общей сложности 25 тысяч квадратных метров полотна. Работы начались рано утром в субботу — именно тогда первый огромный рулон ткани опустили на вершину памятника. Затем на арку доставили ещё 17 таких рулонов; некоторые из них весили больше тонны. К счастью, утро в Париже выдалось ясным, и условия работы альпинисты получили хорошие — а кроме того, они смогли насладиться отличными видами.
АЛЬПИНИСТ: Да, объекты мы видали и похуже. А тут условия замечательные, есть всё, что нужно. Волшебно!
На самом деле обёртывание памятника — это арт-инсталляция, которую придумал художник Христо. К сожалению, сам он увидеть воплощение своей идеи не сможет, поскольку скончался в прошлом году. Но сегодня реализацией проекта руководит его племянник.
ВЛАДИМИР ЯВАШЕВ, племянник Христо: Работы у нас сейчас много, поэтому думать о чувствах пока некогда.
Проект обошёлся в солидную сумму — 14 миллионов евро. Средства были в полном объёме предоставлены администраторами, управляющими имуществом Христо; собрали их, продав ряд его работ.
ТУРИСТКА: Надеюсь, что когда всё доделают, будет очень красиво. Всё-таки 14 миллионов евро!
ПАРИЖАНКА: Всё-таки это заставляет гордиться Францией — можем ещё удивительные вещи делать!
Слишком глубокий смысл в свои работы Христо не вкладывал — он искал лишь красоту. Но теперь его идея обёрнутой Триумфальной арки живёт не только на страницах его записных книжек — она воплотилась и по-настоящему.
Дата выхода в эфир 13 сентября 2021 года.
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