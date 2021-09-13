24 канал: по поездкам в ЕС пандемия отбросила Украину на 5 лет назад

01:00
В Подмосковье задержаны подозреваемые в убийстве пенсионерки
Два иностранных гражданина задержаны по подозрению в изнасиловании и убийстве пенсионерки в Сергиевом Посаде, сообщает СУ СК по Московской области.
00:57
Пилипчук признался, что удивлён пассивностью «Спартака» на трансферном рынке
Бывший тренер «Спартака» Роман Пилипчук, ныне возглавляющий «Олимп-Долгопрудный», высказался относительно работы московского клуба на трансферном рынке в прошедшее межсезонье.
00:46
Игонин: интересно, как «Зенит» подстроится под «Челси»
Бывший футболист петербургского «Зенита» Алексей Игонин поделился ожиданиями от гостевого матча питерцев против лондонского «Челси» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
00:45
Байден выступит на Генассамблее ООН
Президент США Джо Байден на следующей неделе выступит на Генеральной Ассамблее ООН, сообщает пресс-служба Белого дома.
00:30
В Москве завершена регистрация на онлайн-голосование
В Москве завершилась регистрация для участия в онлайн-голосовании на выборах в Госдуму, оно состоится 17—19 сентября.
00:28
«Милан» обратится в прокуратуру из-за расистского поведения со стороны болельщиков «Лацио»
«Милан» принял решение обратиться в Федеральную прокуратуру Италии после матча четвёртого тура Серии А против римского «Лацио» (2:0).
00:13
Медведев заявил о намерении выиграть Кубок Дэвиса
Вторая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев, рассказал о следующей цели после победы на турнире Большого шлема — Открытом чемпионате США.
00:05
Блинкен: «Аль-Каида» на данный момент не может атаковать США
По мнению американских разведывательных служб, террористическая группировка «Аль-Каида»* была ослаблена и на данный момент не может атаковать США — об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.
23:57
Быстров призвал «Зенит» смело сыграть с «Челси» и «Ювентусом»
Бывший игрок петербургского «Зенита» Владимир Быстров поделился ожиданиями от игры команды на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА.
23:56
В Воронеже задержали трёх подозреваемых в убийстве девушки
В Воронеже правоохранительные органы задержали трёх человек, подозреваемых в убийстве 20-летней девушки.
23:46
Глобальный саммит по COVID-19 под эгидой США пройдёт 22 сентября
Международный саммит по борьбе с пандемией и по вопросам глобальной вакцинации под эгидой США запланирован на 22 сентября.
23:45
Гончаренко критически высказался о судействе в матче с «Ростовом»
Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко высказался о судействе после ничьей с «Ростовом» (1:1) в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
23:30
В Белгородской области нашли снаряд времён Великой Отечественной войны
В селе Ржавец Шебекинского городского округа Белгородской области был обнаружен боеприпас времён Великой Отечественной войны.
23:29
Гатагов считает, что нестабильное выступление «Спартака» связано с недостаточной нагрузкой на сборах
Бывший защитник «Спартака» Сослан Гатагов раскритиковал работу португальского тренера команды Руя Витории.
23:17
Блинкен заявил, что попавшее к талибам оружие США не угрожает соседям Афганистана
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американские вооружения, попавшие в руки движения «Талибан»*, не представляют угрозы соседствующим с Афганистаном государствам.
23:15
Шалимов признался, что ему стыдно перед болельщиками за результат матча с «Рубином»
Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов высказался о поражении своей команды в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Рубином» (0:4).
23:03
В Пентагоне предрекли разрушение мира в случае войны США с Россией и Китаем
Заместитель председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооружённых сил США генерал Джон Хайтен заявил, что в случае войны Соединённых Штатов с Россией и Китаем мир столкнётся с разрушительными последствиями.
23:00
Сёмин высказался о ничьей с «Краснодаром»
Главный тренер ФК «Ростов» Юрий Сёмин поделился впечатлениями от матча седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» (1:1).
22:45
В МВД заявили о задержании сбежавшего из подмосковного изолятора Мавриди
Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что правоохранительные органы задержали Александра Мавриди, который в августе сбежал из изолятора временного содержания (ИВС) в Подмосковье.
22:44
ТАСС: Самошникова увезли на скорой помощи после матча с «Уралом»
Защитника казанского «Рубина» Илью Самошникова после домашнего матча седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Урала» (4:0) увезли на скорой помощи.
22:34
Оппозиционная Рабочая партия Норвегии лидирует на парламентских выборах
Оппозиционная Рабочая партия лидирует на парламентских выборах в Норвегии.
22:29
Медведев: я не был готов к победе на Олимпийских играх
Победитель Открытого чемпионата США по теннису россиянин Даниил Медведев рассказал, какой опыт извлёк из своего выступления на Олимпиаде в Токио.
22:23
В ООН рассказали, сколько в итоге удалось собрать денег на конференции по Афганистану
Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс рассказал, сколько денег участники прошедшей в Женеве международной конференции ООН пообещали выделить на помощь Афганистану.
22:15
Слуцкий высказался о хет-трике Дрейера в матче с «Уралом»
Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал разгромную победу своей команды в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уралом» (4:0).
22:11
Меркель заявила о долгом пути Сербии в ЕС
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Сербии и странам Западных Балкан предстоит пройти долгий путь для членства в ЕС.
21:59
Дрейер стал первым футболистом в истории РПЛ, оформившим хет-трик в дебютном матче
Полузащитник казанского «Рубина» Андерс Дрейер забил три мяча в дебютном матче за новый клуб и вошёл в историю Российской премьер-лиги (РПЛ).
21:58
Двое пострадавших при аварии в ЛНР горняков отправлены на лечение в Россию
Двоих горняков, пострадавших в результате аварии на шахте «Красный партизан» в самопровозглашённой ЛНР, отправили на лечение в Россию.
21:54
Музей-заповедник «Павловск» получил в дар 20 предметов искусства
Музей-заповедник «Павловск» получил в дар 20 предметов искусства, в том числе чайный сервиз, иконы и редкие книги.
21:54
В Самарской области началось строительство комплекса ветроэлектростанций
В Самарской области началось строительство комплекса ветроэлектростанций — в 70 км от столицы региона появится 52 ветроэнергетические установки. Оборудование спроектировали с учётом климатических особенностей региона.
21:53
«Ночь пожирателей рекламы» в сопровождении оркестра пройдёт 24 сентября в Москве
«Ночь пожирателей рекламы» в сопровождении Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» пройдёт 24 сентября в Москве. Она состоится в рамках Национального рекламного форума.
21:52
Психолог рассказала, как вернуться в рабочий ритм после отпуска
Эксперт по развитию личности и психолог Анастасия Волошина рассказала, как вернуться в рабочий ритм после отпуска.
21:51
Новая детско-взрослая поликлиника откроется на юге Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин посетил новую детско-взрослую поликлинику в Нагатинском Затоне.
21:50
Автоюрист прокомментировал инициативу по отмене обязательного техосмотра
Автоюрист и эксперт по ДТП Александр Мельцев прокомментировал инициативу по отмене обязательного техосмотра.
21:45
Медведев ответил, что для него значит победа на турнире Большого шлема в годовщину свадьбы
Российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос, придавал ли ему мотивации в финале US Open тот факт, что в день решающего матча турнира у него была годовщина свадьбы.
21:42
В ВОЗ назвали число случаев коронавируса в мире
Всего в мире зафиксировали 224 511 226 случаев коронавирусной инфекции. За сутки было выявлено 330 815 заболевших COVID-19.
21:40
Медведев рассказал, как справился с давлением трибун во время финала US Open
Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как отнёсся к поведению болельщиков во время финала Открытого чемпионата США с Новаком Джоковичем.
21:29
Вучич выразил опасения по поводу ситуации на Балканах после ухода Меркель
Президент Сербии Александр Вучич выразил опасения по поводу ситуации на Балканах после ухода в отставку канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
21:28
«Ростов» и «Краснодар» сыграли вничью в матче РПЛ
В матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» и «Краснодар» не сумели выявить победителя.
21:19
Семак заявил, что у «Челси» нет слабых мест
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов УЕФА против лондонского «Челси».
21:18
В МФТИ рассказали о подготовке нобелевских лауреатов
Ректор МФТИ Дмитрий Ливанов рассказал о подготовке нобелевских лауреатов.
21:17
США продолжат рассекречивать документы о терактах 11 сентября
Заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что власти США намерены продолжать снимать гриф секретности с документов о терактах 11 сентября 2001 года.
21:09
В РСТ прокомментировали возобновление авиасообщения с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин прокомментировал возобновление авиасообщения с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией.
21:08
Врач предупредила о понижении влажности воздуха в квартирах с началом отопления
Врач общей практики доктор медицинских наук Татьяна Бандурина предупредила о понижении влажности воздуха в квартирах с началом отопления.
21:07
В АТОР прокомментировали возобновление полётов в Египет из четырёх российских городов
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе прокомментировала сообщение, что с 21 сентября возобновляются полёты в Египет из аэропортов Пскова, Магадана, Мурманска и Читы.
21:06
Джокович на русском языке поздравил Медведева с победой на US Open
Первая ракетка мира Новак Джокович обратился к россиянину Даниилу Медведеву, обыгравшему его в финале Открытого чемпионата США.
21:05
В Альянсе туристических агентств прокомментировали новые ограничения в Греции
Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова прокомментировала новые ограничения в Греции для невакцинированных туристов.
20:55
В США заявили о готовности к дипломатическому взаимодействию с КНДР
Заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер заявила о готовности американской стороны к дипломатическому взаимодействию с КНДР.
20:50
Медведев: мне нравится играть в США
Российский теннисист Даниил Медведев поделился ощущениями от победы на Открытом чемпионате США и отметил, что для него не имеет значения, где и на каком покрытии выступать.
20:45
Медведев — о победе на US Open: я достиг того, о чём мечтал на протяжении долгого времени
Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свою победу на Открытом чемпионате США.
20:45
В Свердловской области ожидаются заморозки до -5 °С
Спасатели предупредили о похолодании в Свердловской области в ночь на вторник, 14 сентября.