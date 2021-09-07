NBC: старая гвардия и никакой инклюзивности — «Талибан» сформировал временное правительство

Боевики «Талибана»* объявили о формировании временного правительства Афганистана, костяк которого составит только «старая гвардия» группировки, что говорит о том, что талибы не поддались давлению международного сообщества, пишет NBC News. При этом США пока что явно не собираются налаживать с «Талибаном» официальные контакты.

Спустя двадцать лет после того, как американские войска отстранили «Талибан»* от власти, на фоне ухода США из Афганистана боевики этой группировки объявили о формировании временного правительства, ключевые посты в котором достались «старой гвардии», пишет NBC News.

На фоне укрепления позиций группировки в Афганистане официальный представитель талибов Забихулла Муджахид объявил, что пост и.о. премьер-министра занял Хасан Ахунд, который был членом правительства «Талибана» в последние годы предыдущего нахождения группировки у власти. Должность же и.о. заместителя премьер-министра досталась одному из основателей «Талибана» Абдуле Гани Барадару.

Последний известен тем, что его арестовали более десяти лет назад в ходе совместной американо-пакистанской операции. Впоследствии его освободили в 2018 году. После этого он играл роль главного переговорщика в ходе мирного диалога с США, а также не так давно провёл секретную встречу с директором ЦРУ Уильямом Бёрнсом.

И.о. министра обороны стал Мохаммад Якуб — сын одноглазого муллы Омара, основавшего движение «Талибан» и умершего в 2013 году.

Между тем момент объявления талибами состава переходного правительства практически совпал с 20-летней годовщиной терактов 11 сентября 2001 года, которые во многом спровоцировали вторжение США в Афганистан после того, как террористическая группировка отказалась выдать Вашингтону Усаму бен Ладена.

По словам Муджахида, это ещё не окончательный состав правительства, поскольку все вышеперечисленные лица занимают свои посты лишь на временной основе. Предполагается, что об остальных назначениях станет известно несколько позднее.

В то же время, пока что нет никакой информации о том, что какие-либо посты достались людям, не входящим в состав «Талибана». Подобный расклад свидетельствует о том, что боевики не поддались давлению как ряда оппозиционных сил, так и международного сообщества и не собираются строить «инклюзивный режим».

О формировании переходного правительства стало известно на фоне массовых протестов против «Талибана» в Афганистане. Сотни мужчин и женщин вышли на улицы, скандируя «Да здравствует сопротивление!». По данным агентства AP, талибы ответили на это стрельбой в воздух и арестами нескольких журналистов, освещающих демонстрацию.

Хотя «Талибан» и занимается формирование правительства, США пока не спешат налаживать с новой властью официальные контакты. В частности, на вопрос о том, признают ли США талибов, президент Джо Байден ответил, что «до этого ещё далеко».

Между тем, такие соперники США как Россия, Китай и Иран уже наладили отношения с лидерами «Талибана» и, судя по всему, создадут каналы связи и с новым правительством.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.