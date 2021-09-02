TVP Info: наш корреспондент покинул Москву — российский МИД не продлил ему аккредитацию

В апреле 2021 года МИД России сообщил постоянному корреспонденту TVP в Москве Томашу Ендрухову, что его аккредитация в России, а также рабочая виза, срок действия которых истекал в сентябре, не будут продлены. Решение не было изменено, потому что польский журналист уже покинул территории Российской Федерации, где он проработал несколько лет, передаёт TVP Info.
Корреспондент TVP в Москве Томаш Ендрухов покинул территорию России. В апреле этого года журналисту стало известно, что он лишится аккредитации. Тогда его вызвали в МИД, где ему сообщили, что его аккредитация, срок которой истекал в сентябре, не будет продлена, пишет TVP Info.
Ендрухов был постоянным корреспондентом TVP в Москве уже более пяти лет — с июня 2016 года. Однако уже в 2008—2011 годах он на регулярной основе приезжал в Россию в качестве журналиста Polskie Radio.
TVP Info обращает внимание на то, что МИД России не скрывает, что потеря аккредитации польским корреспондентом — это ответ на решение польских властей в отношении Евгения Решетнёва, корреспондента ВГТРК.
В марте по поручению главы Службы военной контрразведки Польши Решетнёв был внесён в список нежелательных лиц на территории Польши. По сообщениям Службы военной контрразведки, Решетнёв собирал информацию, которая впоследствии использовалась российской стороной против Польши, в том числе в дезинформационной деятельности. Россиянину запретили въезд в Польшу на пять лет, а в Шенгенскую зону — на три года. Решетнёв не был постоянным корреспондентом в Польше, последний раз он появился на её территории в январе 2020 года, резюмирует TVP Info.
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