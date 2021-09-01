Le Figaro: пандемия открыла для французов преимущества удалённой работы

В разгар пандемии до 5 млн французов перешли на удалённый режим работы, и они смогли оценить его преимущества. Так что, как пишет Le Figaro, некоторые решили отказаться от офиса и нанимать работников без привязки к конкретному месту, со всего мира.

Один из феноменов, который развился благодаря кризису, — удалённая работа, пишет Le Figaro. Так, в конце апреля 2020 года в разгар первого карантина до 5 млн французов пришлось уйти на удалённый формат, иногда в компании своих детей, которых перевели на дистанционное школьное обучение. Прежде во Франции этот режим работы был не популярен, так что это настоящая революция, пишет автор статьи.

Но с тех пор менталитет изменился, отмечает он, причём как у работников, так и у работодателей. Всё больше и больше компаний нанимают работников, которые находятся в сотнях, а то и в тысячах километров от их офиса. «Компании хотят приобрести компетенции, а не самого человека», — отмечают эксперты. И в особенности это касается таких специалистов, как инженеры, специалисты по информационным системам и так далее.

Некоторые компании уже перешли на полностью удалённую работу. И, как отмечают работодатели, это удобно, поскольку можно не привязываться только к своему региону, но нанимать людей со всей страны и даже из других стран. «Это даёт новые возможности», — приводит издание слова бизнесменов. Так, по данным исследования компании Coface, около 160 млн рабочих мест в развитых странах можно перевести на дистанционный формат. Также специалисты отмечают, что это хороший способ избежать утечки талантов.

Причём некоторые из тех, кто сегодня полностью отказался от офиса, прежде не могли себе представить такой формат работы. Но, как призналась в разговоре с журналистом основательница компании Troops в Лионе, прежде некоторые вакансии она не могла закрыть, поскольку в её городе не было таких специалистов. А сейчас она нанимает людей из Испании, России, Израиля, с Украины. Единственное требование — знание английского языка, чтобы хорошо друг друга понимать.

Впрочем, у такого режима работы есть и свои сложности. Так, он требует адаптации управленцев к новым условиям работы. «Для управления испанскими работниками нужен такт; чтобы работать с украинцем, наоборот, нужно более прямое общение», — говорит предпринимательница. Ещё одно большое препятствие — на расстоянии общая корпоративная культура становится менее важной.

Остаётся понять, станет ли эта тенденция общефранцузской или же останется уделом стартапов. Пока что сотрудники отделов кадров относятся к идее скептически. По опросам, 6 из 10 глав предприятий выступают против полного перехода на удалённый формат. Впрочем, как пишет Le Figaro, дорожка уже проторена.