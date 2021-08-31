Libération: ООН приняла «довольно лёгкую» резолюцию по Афганистану и без зоны безопасности

В ООН приняли резолюцию по Афганистану, в которой прописано требование, чтобы «Талибан»* сдержал обещание и обеспечил и в дальнейшем безопасный коридор для выезда из страны. Однако Libération приводит мнение экспертов, которые считают эту резолюцию «довольно лёгкой» по сравнению с предложением о введении зоны безопасности в Кабуле.

Накануне перед полным выводом американских военных из Афганистана Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в которой зафиксировал обязательства «Талибана»* по обеспечению безопасной эвакуации тех, кто хочет покинуть Афганистан, пишет Libération. За эту резолюцию авторства США, Франции и Великобритании проголосовали 13 из 15 членов Совбеза, Россия и Китай воздержались.

Текст резолюции содержит положения о том, что от талибов ожидают исполнения обещаний и обеспечения отъезда из Афганистана иностранцев и афганцев. При этом в резолюции не упоминается введение какой-либо зоны безопасности для проведения гуманитарных операций, о которой упоминал Эммануэль Макрон.

«Думаю, это полностью осуществимый проект», — говорил Макрон, отмечая, что вряд ли что-то будет против того, чтобы обезопасить гуманитарные проекты. Также, по его словам, введение такой зоны безопасности наделило бы ООН возможностью действовать в случае необходимости и сохранять давление на талибов.

Но вместо введения такой зоны дипломаты ООН скорее решили заставить «Талибан» держать слово и выполнять обязательства — сохранять возможность безопасного прохода для тех, кто хочет уехать. Так что эта резолюция, по словам экспертов, в большей степени касается принципов и содержит в себе послание, предупреждение талибам — чтобы они как минимум сохраняли аэропорт открытым и помогали ООН доставлять помощь.

Но в целом «текст довольно лёгкий», отмечает специалист ООН по предотвращению конфликтов Ричард Гован. По его мнению, Макрон зря так пытался продать свою идею по введению зоны безопасности в аэропорту.

Помимо всего прочего, в этой резолюции утверждается важность соблюдения прав человека, включая женщин, детей и меньшинства, а также отмечается важность выработки «инклюзивного» политического решения при значительном участии женщин. Также там есть требование, что территория Афганистана не должна использоваться ни для того, чтобы угрожать или нападать на другие страны, ни для того, чтобы давать убежище террористам, пишет Libération.



* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.