Fox News: конгрессмены требуют отставки Джо Байдена за политику «Америка в последнюю очередь»

Десятки американских конгрессменов требуют отставки президента Джо Байдена за то, что он ведёт политику, которая, по их словам, не учитывает интересы американцев. Как отметила в эфире Fox News одна из них, в Штатах настала «эра импичментов».

Десятки парламентариев призывают к тому, чтобы свергнуть президента. В их число входит конгрессвумен от штата Флорида Кэт Кэммек, которая сейчас у нас на прямой связи. Спасибо, что присоединились. Почему вы поддерживаете призывы к отставке президента Байдена?

КЭТ КЭММЕК, конгрессвумен от штата Флорида: Джулиан и Тод, доброе утро, рада быть с вами. С очень тяжёлым сердцем мы дошли до того, что десятки конгрессменов призывают к отставке нашего президента. Мы бы никогда не хотели дойти до такого. У нашей страны сейчас особенное время, которое можно назвать «эрой импичментов», когда один президент делает что-то, что не нравится второй партии, — мы это видели, в частности, при прошлой администрации. Президент Трамп ничего не мог сделать правильно, демократы вечно вопили что есть мочи.

Это огорчает, я бы никогда не подумала, что мы когда-либо захотим не того, чтобы наша страна всё преодолела, а того, чтобы лидер Белого дома не справился. Но мы требуем привести его к ответу. Именно это и означает столь высокий пост. Так что я с тяжёлым сердцем и с нежеланием, но требую отставки президента Соединённых Штатов США, потому что мы оставили американцев не только на поле боя, но и через катастрофическую экономическую политику, через политику открытых границ.

Невозможно вообразить, что эта администрация наделала. У этой администрации программа действий «Америка в последнюю очередь», вот почему я призываю отправить этого президента в отставку, Америка заслуживает лучшего. Мы заслуживаем прозрачности и, конечно, ответственности.

Дата выхода в эфир 30 августа 2021 года.