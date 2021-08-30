NTD: знаковая многоэтажка-корабль в Милане сгорела вместе с парусом

17:06 Футболист ЦСКА Гайч на правах аренды перешёл в «Уэску» Нападающий московского ЦСКА Адольфо Гайч на правах аренды проведёт следующий сезон в испанской «Уэске».

17:06 Узбекистан напомнил, что не принимает афганских беженцев Узбекистан не принимает афганских беженцев и лишь оказывает им содействие в транзите, узбекско-афганская граница в настоящее время полностью закрыта.

17:03 В Подмосковье сообщили о новом стандарте мусорных баков Губернатор Московской области Андрей Воробьёв на заседании областного правительства заявил о намерении модернизировать мусорные баки в регионе.

17:01 Археологическая экспедиция обнаружила в Югре захоронение XVII века Участники Югорской археологической экспедиции нашли захоронение XVII века, а также различные предметы быта древних жителей Нижнего Приобья.

17:00 В массовом ДТП с мотоциклом и скорой в Москве пострадали три человека В ДТП на юго-западе Москвы пострадали водитель скорой помощи, фельдшер и мотоциклист.

17:00 Метеоролог рассказал о приходе бабьего лета на Урал Руководитель прогностического центра «Метео», метеоролог, эколог Александр Шувалов заявил, что бабье лето придёт на Урал 1 сентября, а в Екатеринбург — 2 сентября.

16:54 Футболиста «Олимпиакоса» арестовали за изнасилование несовершеннолетней Защитник греческого футбольного клуба «Олимпиакос» Рубен Семеду арестован по обвинению в изнасиловании 17-летней девушки.

16:51 Аксёнов заявил о катастрофической ситуации с уборкой улиц в Крыму В Крыму сложилась катастрофическая ситуация с уборкой улиц и вывозом мусора, заявил глава республики Сергей Аксёнов.

16:47 Совбез ООН проведёт заседание по ситуации в Афганистане 30 августа Совет Безопасности ООН проведёт 30 августа заседание по текущей ситуации в Афганистане.

16:45 В ВОЗ призвали страны мира к очному обучению в школах в новом учебном году Директор европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге призвал страны мира начать обучение в школах в новом учебном году в очном формате.

16:39 В Москве потушили пожар на парковке в бизнес-центре Пожар на подземной парковке бизнес-центра «Президент Плаза» в Москве ликвидирован.

16:37 В Курганской области участницу ОПГ наркоторговцев приговорили к шести годам колонии Участницу банды, которая производила и продавала наркотики в Курганской области, приговорили к шести годам лишения свободы.

16:36 Россияне рассказали об отношении к инклюзивному образованию ВЦИОМ совместно с фондом «Обнажённые сердца» и ассоциацией «Аутизм-Регионы» провёл исследование об отношении россиян к инклюзивному образованию.

16:35 NDTV: в Кашмире на фоне эвакуации США из Афганистана активизировались террористы В союзной территории Джамму и Кашмир на фоне вывода американских войск из Афганистана активизировались террористы, сообщает индийский телеканал NDTV со ссылкой на источники в спецслужбах.

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16:19 Карпин обратился к болельщикам перед матчем с Хорватией Главный тренер сборной России Валерий Карпин обратился к болельщикам в преддверии матча отборочного этапа чемпионата мира по футболу — 2022 с Хорватией.

16:16 ВОЗ доставила первую после захвата талибами власти в Афганистане партию медпомощи Директор регионального бюро ВОЗ для стран Восточного Средиземноморья Ахмед аль-Мандари заявил, что самолёт с лекарствами и медикаментами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) приземлился в городе Мазари-Шариф на северо-западе Афганистана.

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16:08 Al Arabiya: ИГ взяло ответственность за ракетные удары по аэропорту Кабула Террористическая группировка «Исламское государство»* (ИГ) взяла на себя ответственность за ракетный обстрел аэропорта Кабула.

16:05 В Белоруссии за сутки выявили 1058 случаев коронавируса В Белоруссии за сутки выявили 1058 случаев коронавируса. Общее число зафиксированных эпизодов заболевания COVID-19 достигло 480 364.

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15:50 В Подмосковье откроют 11 новых детских садов к началу учебного года В Московской области к началу учебного года откроют 11 новых детских садов. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв на заседании с региональным правительством.

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