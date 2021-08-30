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NTD: знаковая многоэтажка-корабль в Милане сгорела вместе с парусом
В Милане за несколько часов сгорел 60-метровый жилой многоэтажный дом в виде корабля, который был построен недавно в рамках проекта по развитию города и виднелся издалека. Алюминиевый парус на крыше здания тоже сгорел и кусками упал вниз, огонь уничтожил и припаркованные у здания автомобили. К счастью, жильцов удалось вовремя эвакуировать. Причины пожара выясняются, передаёт NTD.

20 этажей, охваченных огнём, — это кадры из Милана, здесь в воскресенье сгорела жилая многоэтажка. В пепел превратились и 20 припаркованных рядом автомобилей. Пожар начался на верхних этажах здания, об этом сообщают пожарные. 

Мэр Милана заявил, что пострадавших и погибших в инциденте нет, около 50 жильцов успели вовремя эвакуировать. Пожарные прибыли на место в то время, когда огонь был ещё локализован. Людей поселили в гостинице. 

Потом огонь полыхал ещё три часа. Фасад сгорел почти полностью — хотя, по словам жильцов, его панели должны были быть огнестойкими. Впрочем, сама конструкция стоит прочно. Пожарные заверяют, что угрозы её обвала нет. 

Эта 60-метровая многоэтажка — часть недавнего проекта по развитию города. Была спроектирована в форме корабля, её было видно за несколько километров. На крыше был алюминиевый парус. Он тоже сгорел и кусками упал на землю. 

Причина пожара пока неизвестна. Ведётся следствие. 

Дата выхода в эфир 30 августа 2021 года.

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