NTD: знаковая многоэтажка-корабль в Милане сгорела вместе с парусом

В Милане за несколько часов сгорел 60-метровый жилой многоэтажный дом в виде корабля, который был построен недавно в рамках проекта по развитию города и виднелся издалека. Алюминиевый парус на крыше здания тоже сгорел и кусками упал вниз, огонь уничтожил и припаркованные у здания автомобили. К счастью, жильцов удалось вовремя эвакуировать. Причины пожара выясняются, передаёт NTD.
20 этажей, охваченных огнём, — это кадры из Милана, здесь в воскресенье сгорела жилая многоэтажка. В пепел превратились и 20 припаркованных рядом автомобилей. Пожар начался на верхних этажах здания, об этом сообщают пожарные.
Мэр Милана заявил, что пострадавших и погибших в инциденте нет, около 50 жильцов успели вовремя эвакуировать. Пожарные прибыли на место в то время, когда огонь был ещё локализован. Людей поселили в гостинице.
Потом огонь полыхал ещё три часа. Фасад сгорел почти полностью — хотя, по словам жильцов, его панели должны были быть огнестойкими. Впрочем, сама конструкция стоит прочно. Пожарные заверяют, что угрозы её обвала нет.
Эта 60-метровая многоэтажка — часть недавнего проекта по развитию города. Была спроектирована в форме корабля, её было видно за несколько километров. На крыше был алюминиевый парус. Он тоже сгорел и кусками упал на землю.
Причина пожара пока неизвестна. Ведётся следствие.
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