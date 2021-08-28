Times: переговорщик ЕС по брекситу поборется с Макроном за пост президента Франции

Главный переговорщик ЕС по брекситу Мишель Барнье объявил о намерении баллотироваться в кандидаты на пост президента Франции от консервативных сил, сообщает The Times. Как передаëт газета, политик пообещал в случае избрания объявить мораторий на иммиграцию во Францию и реформировать ЕС.

Главный переговорщик ЕС по брекситу Мишель Барнье вступил в гонку за возможность стать кандидатом от консерваторов на президентских выборах во Франции в следующем году, сообщает The Times. По словам издания, в интервью французским СМИ 70-летний Барнье попытался показать себя «опытным, приземлённым политиком, способным залечить раны Франции в неспокойные времена», а также подчеркнуть свои разногласия с президентом Макроном, которого часто считают «отчуждённым, сеющим раскол и не желающим работать с другими».

«Президент должен руководить, приводить людей, прокладывать путь к горизонту, но он не может все сделать сам», — заявил Барнье, добавив, что в случае избрания введёт пятилетний запрет на иммиграцию и реформирует ЕС, чтобы обуздать утрату контроля и бюрократию.

Помимо этого политик заметил, что следующему президенту Франции нужны «сила, дальновидность, но также и смирение», пишет газета, рассматривая это замечание как ещё одну нападку, нацеленную на Макрона, которого критики обвиняют в высокомерии.

Хотя Барнье является «крепким брюссельским политиком», получившим известность в Великобритании в ходе переговоров по брекситу, его значимость остаётся относительно низкой во Франции, где он занимал министерский пост, но никогда не находился на передовой внутренней политики, подчёркивает газета.

Тем временем, опрос, опубликованный финансовым еженедельником Challenges, показал, что на предстоящих выборах президента Франции во втором туре победит Эммануэль Макрон, выиграв у Марин Ле Пен со счётом 55% голосов против 45%, передаёт издание. Намерение проголосовать за Барнье не измерялись в ходе этого исследования, но опросы, проведённые ранее этим летом, показали, что он набрал бы около восьми процентов голосов.

Тем не менее, неопределённость в лагере консерваторов такова, что сторонники Барнье считают, что гонка уже началась, пишет The Times. Главная оппозиционная правоцентристская партия «Республиканцы» ещё даже не решила, как будет выбирать кандидата и, в частности, должна ли она организовать праймериз. Однако если это произойдёт, Бертран, покинувший партию, заявил, что откажется от участия в них и будет баллотироваться в президенты во что бы то ни стало.