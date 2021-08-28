Guardian: миссия почти выполнена — британская полиция вернула угнанную машину Тома Круза без багажа

02:47
Власти Дании могут снять COVID-ограничения в сентябре
В Дании могут снять все ограничения, связанные с пандемией COVID-19, к 10 сентября.
02:28
Sky News: Борис Джонсон назвал талибам условие взаимодействия с Западом
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что если представители радикального движения «Талибан»* хотят взаимодействовать с Западом, они должны позволить людям покинуть Афганистан.
02:16
В МЧС назвали предварительную причину пожара в ярославской больнице
В региональном управлении МЧС по Ярославской области назвали возможную причину пожара в клинической больнице №3.
02:02
В Абхазии вакциной «Спутник Лайт» привились более 1,8 тысячи человек
На территории Абхазии российской вакциной от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» привились 1870 человек.
01:45
Талибы помешали эвакуации 20 граждан Афганистана в Словакию
Патруль радикального движения «Талибан»* помешал провести эвакуацию 20 афганцев, которые должны были вылететь из Кабула в Тбилиси, а следом — в Словакию на спецборте.
01:27
Франция завершила операцию по эвакуации людей из Афганистана
Глава Минобороны Франции Флоранс Парли сообщила завершении операции по эвакуации граждан из Афганистана.
01:14
Интерфакс: пожар в ярославской больнице потушен
Пожар на территории ярославской клинической больницы №3 потушен, на месте происшествия работают следователи.
01:03
Гилерме предположил, почему Акинфеева хотят вернуть в сборную России
Голкипер столичного «Локомотива» Маринато Гилерме заявил, что его не удивляет, когда Игоря Акинфеева регулярно зовут вернуться в сборную России по футболу.
01:00
В США могут досрочно освободить убийцу Роберта Кеннеди
Осуждённый в 1968 году за убийство Роберта Ф. Кеннеди Серхан Серхан может получить условно-досрочное освобождение.
00:50
Бека-Бека оценил свой дебютный матч за «Локомотив»
Французский полузащитник Алексис Бека-Бека прокомментировал свой дебют в составе «Локомотива» в матче шестого тура чемпионата России по футболу с «Динамо» (1:1).
00:44
SHAFAQ News: военная база США на иракско-кувейтской границе подверглась обстрелу
С территории Ирака по военной базе ВС США на границе Ирака и Кувейта были выпущены три ракеты.
00:32
ТАСС: при пожаре в ярославской больнице произошло отключение подачи кислорода
Во время пожара в больнице Ярославля произошло отключение подачи кислорода.
00:26
Гончаренко заявил, что «Краснодар» мог обыграть «Рубином» с более крупным счётом
Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко прокомментировал итоги матча шестого тура чемпионата России по футболу с «Рубином» (2:0).
00:16
Власти опровергли сообщения о трёх погибших при пожаре в больнице
Замгубернатора Ярославской области Андрей Шабалин опроверг информацию о гибели трёх пациентов ярославской больницы, где произошёл пожар.
00:09
Из-за пожара из больницы Ярославля эвакуировали более 70 человек
Из больницы в Ярославле, где в пятницу, 27 августа, произошёл пожар, эвакуировали более 70 человек.
00:09
AS: ПСЖ отклонил предложение «Реала» по Мбаппе на сумму €180 млн
Руководство «Пари Сен-Жермен» отклонило второе предложение «Реала» по трансферу форварда парижан Килиана Мбаппе.
00:01
Путин обсудил с Пашиняном вопросы урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе
Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном вопросы нагорно-карабахского урегулирования.
23:59
Росздравнадзор проверит причины инцидента в больнице Ярославля
Росздравнадзор проведёт проверку для выяснения причин пожара в одной из больниц Ярославля, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
23:51
«Интер» в гостях обыграл «Верону» в Серии А
Миланский «Интер» переиграл в гостях «Верону» в матче второго тура чемпионата Италии по футболу (3:1).
23:45
Байден поручил выделить Украине до $60 млн из средств Пентагона
Президент США Джо Байден распорядился выделить до $60 млн из средств Пентагона на помощь Украине, сообщила пресс-служба Белого дома.
23:41
Дортмундская «Боруссия» вырвала победу у «Хоффенхайма» в матче Бундеслиги
Дортмундская «Боруссия» одержала победу на своём поле над «Хоффенхаймом» в матче третьего тура чемпионата Германии по футболу (3:2).
23:28
AFP: талибы взяли под контроль часть аэропорта Кабула
Представители радикального движения «Талибан»* взяли под контроль «некоторые части» аэропорта Кабула.
23:25
Слуцкий — о матче с «Краснодаром»: соперник использовал наши ошибки
Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал результат матча шестого тура чемпионата России по футболу с «Краснодаром».
23:16
ТАСС: три человека погибли при пожаре в больнице в Ярославле
В результате пожара в реанимационном отделении больницы в Ярославле погибли три человека. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.
23:14
Опубликованы фотографии с первой тренировки сборной России под руководством Карпина
Пресс-служба сборной России по футболу выложила в сеть фотографии с первой тренировки команды под руководством Валерия Карпина.
23:11
Театр «Ленком» открыл новый сезон
Театр «Ленком» открыл новый, 95-й сезон главной премьерой прошлого сезона — возрождённым спектаклем Марка Захарова «Поминальная молитва».
23:10
Разведка США опубликовала доклад о происхождении коронавируса
Разведсообщество США опубликовало рассекреченные выдержки из доклада президенту страны Джо Байдену о происхождении коронавируса. В частности, оно считает, что власти Китая не располагали сведениями о COVID-19 до начала вспышки заболевания.
23:04
Керефов и Албасханов прошли взвешивание перед боем за титул чемпиона ACA
В Краснодаре в преддверии турнира ACA 127 по смешанным единоборствам прошла официальная процедура взвешивания.
22:59
Госдеп: США регулярно обсуждают с партнёрами возможность признания «Талибана»
Соединённые Штаты обсуждают со своими союзниками и партнёрами возможность дипломатического признания радикального движения «Талибан»*. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
22:45
Рыбус раскритиковал обращение пресс-службы «Локомотива» к Крыховяку
Защитник московского футбольного клуба «Локомотив» Мацей Рыбус дал оценку действиям пресс-службы столичного клуба, которая опубликовала пост с экс-полузащитником железнодорожников Гжегожем Крыховяком.
22:44
Двое детей пострадали в результате хлопка газа в Махачкале
Двое детей пострадали в результате хлопка газовоздушной смеси в нежилом помещении в Махачкале. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.
22:33
Психофизиолог рассказал, как вернуться в рабочий ритм после долгого отдыха
Психофизиолог, руководитель центра «Нейрофитнес» Вячеслав Лебедев рассказал, как вернуться в рабочий ритм после долгого отдыха.
22:32
В Белом доме подтвердили встречу Байдена и Зеленского на следующей неделе
Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе прибудет с официальным визитом в США. Об этом в ходе регулярного брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
22:30
В Краснодарском крае перед судом предстанут обвиняемые в создании крупной финансовой пирамиды
В Краснодарском крае перед судом предстанут организатор крупной финансовой пирамиды и четыре его сообщника.
22:29
Шварц похвалил игроков «Динамо» за качественный футбол в матче с «Локомотивом»
Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал результат матча шестого тура чемпионата России по футболу со столичным «Локомотивом» (1:1).
22:29
В Петербурге рассказали о работе по возвращению стационаров к штатной работе
В Санкт-Петербурге рассказали о работе по возвращению части ковидных стационаров к штатной работе.
22:26
«Краснодар» обыграл «Рубин» в шестом туре РПЛ
«Краснодар» на своём поле одержал победу над «Рубином» в матче шестого тура чемпионата России по футболу сезона-2021/22.
22:21
В Ижевске рассказали о развитии городского троллейбусного парка
В Ижевске вышли на линию четыре троллейбуса из Москвы. Всего планируется поставка 50 единиц техники.
22:20
Синоптик Мокеева рассказала о погоде в Нижнем Новгороде в День знаний
Начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра Ольга Мокеева рассказала о погоде в Нижнем Новгороде в День знаний.
22:19
Голикова объяснила рост смертности в июле подъёмом заболеваемости COVID-19
Смертность в России в июле выросла на 18,6% по отношению к аналогичному периоду прошлого года из-за существенного подъёма заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
22:15
Российская теннисистка Рахимова проиграла в финале квалификации US Open
Российская теннисистка Камилла Рахимова потерпела поражение от Кристины Плишковой из Чехии в финале квалификационного этапа Открытого чемпионата США.
22:02
На станции БКЛ «Марьина Роща» планируют установить самые длинные в Москве эскалаторы
На станции «Марьина Роща» Большой кольцевой линии Московского метрополитена планируют установить самые длинные в столице эскалаторы.
22:00
WP: талибы просят США оставить американских дипломатов в Афганистане после вывода ВС
Представители радикального движения «Талибан»* просят США сохранить своё дипломатическое присутствие в Афганистане после вывода американских военных.
21:56
Московские проекты попали в финал европейской архитектурной премии The Plan Award
Московские проекты попали в финал европейской премии The Plan Award, которую присуждают в области архитектуры.
21:54
Теннисистка Грачёва вышла в полуфинал турнира WTA в Чикаго
Российская теннисистка Варвара Грачёва пробилась в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Чикаго.
21:51
В Краснодарском крае прокомментировали ситуацию с коечным фондом
Оперативный штаб Краснодарского края провёл брифинг, посвящённый ситуации с COVID-19 в регионе.
21:46
Три человека пострадали в ДТП с автобусом в Ростовской области
В результате ДТП с участием пассажирского автобуса и двух легковых автомобилей на улице Вавилова в Ростове-на-Дону пострадали три человека. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.
21:44
В Калининградской области планируют установить 35 модульных ФАПов до конца года
В Калининградской области планируют установить 35 модульных фельдшерско-акушерских пунктов и врачебную амбулаторию до конца 2021 года.
21:42
Медучреждения Удмуртии получат 137,6 млн рублей по федеральной программе до конца года
Медучреждения Удмуртии, участвующие в федеральной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения», получат 137,6 млн рублей до конца 2021 года.
21:40
Николич: игра с «Динамо» — лучшая в текущем сезоне для «Локомотива
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал результат матча шестого тура чемпионата России по футболу между московскими «Локомотивом» и «Динамо» (1:1).