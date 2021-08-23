France 24: вьетнамцы в панике скупают еду в преддверии ужесточения карантина

21:16
В МИД Эритреи прокомментировали санкции США против начальника штаба ВС
Министерство иностранных дел Эритреи прокомментировало санкции США против начальника штаба национальных ВС генерала Филипоса Волдейоханнеса.
21:11
Россия увеличила преимущество перед Японией после второго периода матча ЧМ по пляжному футболу
Сборная России по пляжному футболу увеличила своё преимущество перед командой Японии по итогам второго периода матча группового этапа чемпионата мира в Москве.
21:04
В ВОЗ назвали число случаев коронавируса в мире
Всего в мире зафиксировали 211 730 035 случаев коронавирусной инфекции. За сутки было выявлено 441 677 заболевших COVID-19.
20:57
Рианчо: отмена лимита на легионеров не решит глобальную проблему футбола в России
Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо отреагировал на предложение Российского футбольного союза (РФС) отменить лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).
20:52
Россия громит Японию после первого периода матча ЧМ по пляжному футболу
Сборная России по пляжному футболу имеет большое преимущество после первого периода матча группового раунда чемпионата мира с командой Японии.
20:50
Минздрав Франции спрогнозировал пик четвёртой волны COVID-19 в стране
Четвёртая волна коронавируса во Франции достигнет пика через несколько дней, заявил глава Минздрава республики Оливье Веран в интервью телеканалу BFMTV.
20:49
Женская сборная России проиграла Бельгии на ЧЕ по волейболу
Женская сборная России по волейболу потерпела поражение от Бельгии в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы в Сербии.
20:43
Матчи сборной России с командами Кипра и Хорватии покажет Первый канал
Первый канал проведёт прямые трансляции матчей квалификации к чемпионату мира 2022 года Россия — Хорватия и Кипр — Россия.
20:42
Пентагон не смог сообщить, сколько оружия США попало в руки талибов
Министерство обороны США не может сказать, сколько американских вооружений, предоставленных афганской армии, попало в руки членов радикального движения «Талибан»*.
20:38
Черданцев уверен, что РФС примет решение по качеству приглашаемых легионеров в РПЛ
Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев отреагировал на предложение Российского футбольного союза (РФС) отменить лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).
20:31
Дирижёр Грегор Майерхофер выступит с оркестром musicAeterna в Москве
Немецкий дирижёр Грегор Майерхофер выступит с оркестром musicAeterna в Москве.
20:30
Украина получила от МВФ $2,7 млрд
Заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова заявила, что страна получила на свои счета $2,7 млрд от Международного валютного фонда (МВФ).
20:27
«Чемпионат»: «Сочи» поддержал инициативу РФС по отмене лимита на легионеров в РПЛ
Футбольный клуб «Сочи» поддерживает возможную отмену лимита на легионеров в Российской премьер-лиге.
20:20
«Чемпионат»: «Спартак» рассматривает вариант с подписанием Игнатьева из «Рубина»
Московский «Спартак» интересуется защитником казанского «Рубина» Владиславом Игнатьевым.
20:20
Генсек ООН примет участие в саммите G7 по Афганистану
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш примет участие в саммите G7 по Афганистану 24 августа.
20:19
Риелтор рассказал об особенностях приобретения загородной недвижимости
Риелтор Павел Боровиков рассказал об особенностях приобретения загородной недвижимости.
20:18
Гала-концерт Дениса Мацуева пройдёт 25 августа в Коломне
Гала-концерт народного артиста России Дениса Мацуева пройдёт 25 августа у стен Коломенского кремля.
20:17
Власти Кубани рассказали о новой мере поддержки педагогов и врачей
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о новой региональной мере поддержки. С 2022 года педагоги, врачи и соцработники, у которых нет собственного жилья, смогут получить из краевого бюджета субсидию на первоначальный взнос по ипотеке.
20:17
Забег «Ночная Казань» состоится в ночь на 29 августа
Забег «Ночная Казань» состоится в столице Татарстана в ночь на 29 августа.
20:15
Виноградарские предприятия Крыма получили почти 2,3 млрд рублей господдержки за семь лет
Виноградарские предприятия Крыма получили почти 2,3 млрд рублей господдержки за семь лет, заявил вице-премьер, министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин.
20:14
Зеленский наградил орденами участников «Крымской платформы»
Президент Украины Владимир Зеленский наградил участников «Крымской платформы» орденами «За заслуги» первой степени. Об этом сообщила пресс-служба правительства Грузии.
20:11
Парагвай обыграл США в матче с 13 голами на ЧМ по пляжному футболу
Сборная Парагвая по пляжному футболу одержала победу над США в заключительном матче группового этапа чемпионата мира в Москве.
20:05
ООН: возможные санкции по Афганистану не должны усугублять гуманитарную ситуацию
Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что ООН исходит из того, что возможные санкции по Афганистану не должны вести к усугублению гуманитарной ситуации в этой стране.
20:03
На форуме «Армия» представили модификацию АК-12 для спецназа
На форуме «Армия-2021» представили модификацию АК-12 для спецназа.
20:01
Футболист «Сочи» Терехов рассказал о травме, из-за которой пропустит матчи сборной России
Защитник «Сочи» Сергей Терехов рассказал о травме, из-за которой он не попал в окончательный список сборной России по футболу на сентябрьские матчи квалификации чемпионата мира 2022 года.
20:01
Краснодар примет участие в акции «Ночь кино»
Краснодар примет участие во всероссийской акции «Ночь кино» 28 августа.
19:57
«СЭ»: «Динамо» поддержало отмену лимита на легионеров
На рабочем совещании клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) московское «Динамо» высказалось за отмену лимита на легионеров, поддержав позицию Российского футбольного союза (РФС).
19:55
В СПЧ прокомментировали решение о включении телеканала «Дождь» в реестр СМИ-иноагентов
Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев прокомментировал решение о включении телеканала «Дождь»* в реестр СМИ-иноагентов.
19:54
Крымская таможня пресекла попытку вывоза крупной партии археологических находок
Крымская таможня предотвратила попытку вывоза крупной партии археологических находок.
19:53
В Хакасии обнаружили захоронение эпохи Поздней бронзы
Археологи обнаружили захоронение эпохи Поздней бронзы недалеко от села Аскиз в Хакасии.
19:53
«Локомотив» объявил о трансфере французского футболиста Бека-Бека
Полузащитник Алексис Бека-Бека перешёл из французского «Кана» в московский футбольный клуб «Локомотив».
19:50
На форуме «Армия» показали пистолет-пулемёт ППК-20
На форуме «Армия-2021» оружейный концерн «Калашников» представил пистолет-пулемёт ППК-20, созданный на основе предыдущей версии — ПП-19-01 «Витязь».
19:44
Билялетдинов заявил, что не стоит думать о мгновенных результатах после отмены лимита
Бывший полузащитник «Локомотива», «Эвертона» и сборной России Динияр Билялетдинов поделился мнением о предложении Российского футбольного союза (РФС) отменить лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).
19:41
Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолёта во Франции
По меньшей мере два человека погибли при крушении самолёта в районе аэродрома Бондю на севере Франции.
19:37
Метеоролог Шувалов рассказал, когда наступит осень в столичном регионе
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, когда наступит осень в столичном регионе.
19:36
Исследование: число хакерских атак в сфере образования выросло на 30% во всём мире
Число хакерских атак на образовательные учреждения во всём мире выросло на 30% в июле, если сравнивать с первой половиной 2021 года.
19:33
В Москве по делу о торговле детьми отправили под домашний арест соучредителя клиники
Пресненский суд Москвы отправил под домашний арест соучредителя клиники «Медэко» и гендиректора агентства суррогатного материнства «Ферти Хелп» Сергея Мазура, обвиняемого в торговле детьми от суррогатных матерей, передаёт ТАСС.
19:31
Сычёв признался, что ему импонирует идеология футбола Карпина
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычёв поделился мнением о новом главном тренере национальной команды Валерии Карпине.
19:29
В Киеве сотни журналистов закрытых СМИ намерены устроить акцию протеста
Сотни журналистов закрытых на Украине СМИ намерены устроить митинг около здания Национальной оперы в Киеве.
19:20
Лещенко отреагировал на невызов Макарова в сборную России по футболу
Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко прокомментировал невызов полузащитника команды Дениса Макарова в сборную России по футболу на сентябрьские матчи квалификации чемпионата мира 2022 года.
19:18
В Марокко продлили режим чрезвычайного санитарного положения до конца октября
Власти Марокко продлили действие режима чрезвычайного санитарного положения, введённого в марте 2020 года для борьбы с коронавирусом, до 31 октября 2021 года.
19:18
На форуме «Армия» представили беспилотники «Жук» и «Муха»
На форуме «Армия» представили новые образцы малогабаритного БПЛА «Муха» и робототехнического комплекса «Жук».
19:17
Метеоролог Леус прокомментировал погоду в Петербурге
Ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус прокомментировал погоду в Санкт-Петербурге.
19:16
Motorsport: Гран-при Катара заменит Гран-при Австралии в календаре «Формулы-1»
Гран-при Катара может заменить Гран-при Австралии в календаре «Формулы-1» сезона-2021.
19:16
США поддерживают контакты с талибами по безопасности аэропорта Кабула
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что власти США постоянно поддерживают контакты с представителями движения «Талибан»* по вопросу безопасности аэропорта Кабула.
19:09
Экс-футболист ЦСКА Сердеров: никогда не буду играть в РПЛ в командах ниже первой восьмёрки
Российский нападающий хорватского клуба «Истра 1961» Сердер Сердеров ответил на вопрос, хотел бы он вернуться в Российскую премьер-лигу (РПЛ).
19:07
В МВД России призвали мигрантов урегулировать правовой статус до 30 сентября
МВД России рекомендует иностранным гражданам, находящимся на территории страны, урегулировать свой правовой статус до окончания срока послаблений в связи с пандемией коронавируса — 30 сентября.
19:05
Синоптик Позднякова рассказала о погоде в Москве в начале осени
Главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погоде в Москве в конце лета и начале осени.
19:01
Минфин США ввёл санкции против начальника штаба ВС Эритреи
Министерство финансов США ввело санкции в отношении начальника штаба Вооружённых сил (ВС) Эритреи генерала Филипоса Волдейоханнеса, заявили в пресс-службе ведомства.
18:59
Число предоставляемых в «Моих документах» госуслуг выросло в три раза за 10 лет
Число предоставляемых в «Моих документах» госуслуг выросло почти в три раза за десять лет.