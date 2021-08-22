Fox News: в Конгресс внесли резолюции об импичменте Байдена

Американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин предложила объявить президенту Байдену импичмент из-за того, как происходит вывод американских войск из Афганистана, а также из-за проблем на южной границе США. Впрочем, как отмечают Fox News, вряд ли в конгрессе этим предложениям дадут ход.

Представитель республиканцев в американском конгрессе Марджори Тейлор Грин предложила объявить президенту Байдену тройной импичмент. Как поясняет Fox News, это связано с ситуацией в Афганистане, с выводом войск оттуда.

По её словам, Байден ненадлежащим образом исполнил свои обязанности, не смог обеспечить вызволение тысяч американцев и американских союзников в Афганистане. Кроме того, он «вооружил врагов», оставив в Афганистане военное оборудование США.

Грин также внесла резолюции о том, как плохо Байден справляется с миграционным кризисом у южных границ США. «За семь коротких месяцев Джо Байден сделал так, что Америка потеряла уважение всего мира. Доказательства очевидны, и его действия столь чудовищны, что ему нужно вынести импичмент», — приводит издание мнение конгрессвумен.

Республиканцы в парламенте стали активнее критиковать Байдена с тех пор, как Талибан* вернул себе власть в Афганистане. Ранее об импичменте говорил и сенатор Линдси Грэм, призывая к нему в случае, если в Афганистане будет оставлен кто-либо из американских граждан или тех, кто помогал там Штатам.

Впрочем, по словам журналистов Fox News, крайне маловероятно, что импичменту дадут ход. Тем более что сама Марджори Тейлор Грин уже не раз вызывала критику у других политиков.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.